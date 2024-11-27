ОП наладил контакт с возможным представителем Трампа по Украине и задумался над заменой Маркаровой
Офис президента нашел общий язык с Ричардом Гренеллом, которого избранный американский президент Дональд Трамп видит в роли своего спецпредставителя по вопросам российско-украинской войны. Также в ОП начали рассматривать возможность замены посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Источник: статья Украинской правды "Война за Трампа и война с Трампом. Как Зеленский готовится к новой реальности"
Детали: После последнего визита президента Владимира Зеленского в США и критики спикера Палаты представителей Майка Джонсона в адрес посла Украины Оксаны Маркаровой между украинским посольством и офисом спикера возникло напряжение. Сам Зеленский до сих пор игнорировал требование Джонсона уволить Маркарову. Правда, после победы Трампа на выборах на Банковой все же начали обсуждать такую возможность.
Не последнюю роль в этом сыграли "рекомендации" президенту Украины от некоего Эндрю Мака, который в Вашингтоне позиционирует себя как ключевой коммуникатор от Зеленского. Это юрист, бывший партнер киевской фирмы Magisters. Он с 2019 года зарегистрирован как неоплачиваемый лоббист Зеленского.
Хотя достижения на этом направлении у "советника" достаточно скромные, однако он имеет тесный контакт в аппарате Джонсона. Неудивительно, что именно он убеждает Банковую, что без смены посла не обойтись.
Если до этого дойдет, то у Зеленского рассматривают несколько кандидатов на замену, главными из которых являются заместитель Ермака Игорь Жовква и действующий посол в Бразилии Андрей Мельник.
Кроме того, как узнала УП, несмотря на все трудности, Офис сумел наладить определенную коммуникацию с бывшим послом США в Германии и руководителем разведки Ричардом Гренеллом. Трамп собирается назначить его специальным представителем президента США по вопросам российско-украинской войны.
С Гренеллом установился контакт после встречи Трампа и Зеленского осенью этого года, на которой экс-разведчик присутствовал. С Гренеллом сейчас налаживает связь глава ОП Андрей Ермак.
Прямая речь одного из собеседников УП в политической верхушке Украины: "Если поговорить с американцами, то пока что вывод такой: начинаем с чистой страницы. Наша главная задача сейчас никуда не вляпаться и не давить излишне. Там у Трампа очень много людей, которые, скажем так, не наши друзья. Поэтому сейчас надо пройти зиму и дождаться инаугурации, а тогда уже предметно говорить".