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ОП наладил контакт с возможным представителем Трампа по Украине и задумался над заменой Маркаровой

Роман Романюк, Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 17:08
ОП наладил контакт с возможным представителем Трампа по Украине и задумался над заменой Маркаровой
Архивное фото: Getty Images

Офис президента нашел общий язык с Ричардом Гренеллом, которого избранный американский президент Дональд Трамп видит в роли своего спецпредставителя по вопросам российско-украинской войны. Также в ОП начали рассматривать возможность замены посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Источник: статья Украинской правды "Война за Трампа и война с Трампом. Как Зеленский готовится к новой реальности"

Детали: После последнего визита президента Владимира Зеленского в США и критики спикера Палаты представителей Майка Джонсона в адрес посла Украины Оксаны Маркаровой между украинским посольством и офисом спикера возникло напряжение. Сам Зеленский до сих пор игнорировал требование Джонсона уволить Маркарову. Правда, после победы Трампа на выборах на Банковой все же начали обсуждать такую возможность.

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Не последнюю роль в этом сыграли "рекомендации" президенту Украины от некоего Эндрю Мака, который в Вашингтоне позиционирует себя как ключевой коммуникатор от Зеленского. Это юрист, бывший партнер киевской фирмы Magisters. Он с 2019 года зарегистрирован как неоплачиваемый лоббист Зеленского.

Хотя достижения на этом направлении у "советника" достаточно скромные, однако он имеет тесный контакт в аппарате Джонсона. Неудивительно, что именно он убеждает Банковую, что без смены посла не обойтись.

Если до этого дойдет, то у Зеленского рассматривают несколько кандидатов на замену, главными из которых являются заместитель Ермака Игорь Жовква и действующий посол в Бразилии Андрей Мельник.

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Кроме того, как узнала УП, несмотря на все трудности, Офис сумел наладить определенную коммуникацию с бывшим послом США в Германии и руководителем разведки Ричардом Гренеллом. Трамп собирается назначить его специальным представителем президента США по вопросам российско-украинской войны.

С Гренеллом установился контакт после встречи Трампа и Зеленского осенью этого года, на которой экс-разведчик присутствовал. С Гренеллом сейчас налаживает связь глава ОП Андрей Ермак.

Прямая речь одного из собеседников УП в политической верхушке Украины: "Если поговорить с американцами, то пока что вывод такой: начинаем с чистой страницы. Наша главная задача сейчас никуда не вляпаться и не давить излишне. Там у Трампа очень много людей, которые, скажем так, не наши друзья. Поэтому сейчас надо пройти зиму и дождаться инаугурации, а тогда уже предметно говорить".

ЗеленскийТрампСШАУкраина
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