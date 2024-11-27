Посли ЄС підтримали вступ Болгарії та Румунії до Шенгену

Постійні представники держав Євросоюзу на засіданні 27 листопада схвалили повноправний вступ до Шенгенської зони Болгарії та Румунії, які чекають на це з 2010 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення угорського головування в Раді ЄС.

Деталі: Згідно з повідомленням, посли Євросоюзу завершили підготовку "рішення Ради ЄС про скасування внутрішніх перевірок на сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року".

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"Офіційне ухвалення рішення очікується 12 грудня на засіданні Ради ЄС", – додали там.

Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, та наштовхнулись на опір Австрії та Нідерландів, які посилались на нібито недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.

Наприкінці 2023 року в ЄС з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.

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Австрія зняла останні заперечення про вступ Болгарії та Румунії до Шенгену після підписання минулого тижня пакета заходів, покликаних посилити боротьбу з нелегальною імміграцією.