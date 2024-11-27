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Послы ЕС поддержали вступление Болгарии и Румынии в Шенген

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 18:59
Послы ЕС поддержали вступление Болгарии и Румынии в Шенген
фото: Aslan Alphan

Постоянные представители государств Евросоюза на заседании 27 ноября одобрили полноправное вступление в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, которые ждут этого с 2010 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление венгерского председательства в Совете ЕС.

Детали: Согласно сообщению, послы Евросоюза завершили подготовку "решения Совета ЕС об отмене внутренних проверок на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года".

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"Официальное принятие решения ожидается 12 декабря на заседании Совета ЕС", – добавили там.

Румыния и Болгария еще в 2010 году выполнили все технические критерии для присоединения к Шенгенской зоне, и натолкнулись на сопротивление Австрии и Нидерландов, которые ссылались на якобы недостаточные меры по сдерживанию нелегальной миграции.

В конце 2023 года в ЕС появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.

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Австрия сняла последние возражения о вступлении Болгарии и Румынии в Шенген после подписания на прошлой неделе пакета мер, призванных усилить борьбу с нелегальной иммиграцией.

ЕСБолгарияРумыния
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