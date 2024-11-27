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Розслідування: Депутат від ОПЗЖ відбирає землі під курорт на Закарпатті, їх відвідував і Арахамія

Тетяна ОлійникСереда, 27 листопада 2024, 21:03
Розслідування: Депутат від ОПЗЖ відбирає землі під курорт на Закарпатті, їх відвідував і Арахамія
колаж - hromadske

Депутат Закарпатської облради від ОПЗЖ Владислав Каськів намагається відібрати ділянки в місцевих підприємців у селі Пилипець на Закарпатті під будівництво гірськолижного курорту. Також місце, де планується курорт, відвідував нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія, каже, що у справі щодо інвестицій.

Джерелорозслідування hromadske

Деталі: Розслідувачі з’ясували, що 12 компаній, пов’язаних із депутатом Закарпатської обласної ради Каськівим, на кінець 2021 року володіли  450 гектарами землі, на якій планувалось будівництво гірськолижний курорт "Боржава".

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Останнім у 2020 році особливо цікавився Офіс президента Зеленського на чолі з Андрієм Єрмаком. Один із неявних партнерів Каськіва, австрієць Гернот Ляйтнер, навіть їздив презентувати проєкт курорту на Банкову.

З початком повномасштабної війни реалізацію планів відклали, але згодом засновникам курорту виявилось замало землі і вони почали шантажувати власників окремих ділянок.

Зокрема власнику готелю "Берлога" Івану Боричку почали приходити погрози. Спочатку йому пропонували продати бізнес, а після відмови відкрили кримінальну справу: за допомогою архітектора, який працював в ОТГ переробили генеральний план села так, що готель Івана Боричка виявився шматком ділянки, що належить організаціям з орбіти Каськіва. Згодом згадані компанії подали позов на підприємця з вимогою зобовʼязати його знести "Берлогу".

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Також погрожують жительці села Подобовець Надії Гладьо. У родини хочуть забрати землю із будинком, яку родина отримала у 2013 році. Спочатку дім пропонували купити, а після відмови також відкрили кримінальну справу через начебто самовільне захоплення землі громади.

Із очільником Пилипецької ОТГ Віталієм Пиринцем журналістам поговорити не вдалось – він в день зустрічі несподівано виїхав із села.

Каськів також з журналістами не погодився розмовляти.

У ході розслідування з’ясувалось і те, що в супроводі Каськіва на початку жовтня до Пилипця приїжджав очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На запитання журналістів про те, що він із Каськівим робив на Закарпатті, Арахамія відповів, що займається залученням інвестицій і дивився на проєкт гірськолижного курорту "Боржава".

ОПЗЖЗакарпаттяАрахаміяСлуга народу
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