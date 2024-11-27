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Расследование: Депутат от ОПЗЖ отбирает земли под курорт на Закарпатье, их посещал и Арахамия

Татьяна ОлейникСреда, 27 ноября 2024, 21:03
Расследование: Депутат от ОПЗЖ отбирает земли под курорт на Закарпатье, их посещал и Арахамия
коллаж - hromadske

Депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив пытается отобрать участки у местных предпринимателей в селе Пилипец на Закарпатье под строительство горнолыжного курорта. Также место, где планируется курорт, посещал нардеп "Слуги народа" Давид Арахамия, говорит, что по делу об инвестициях.

Источник: расследование hromadske

Детали: Расследователи выяснили, что 12 компаний, связанных с депутатом Закарпатского областного совета Каськивым, на конец 2021 года владели 450 гектарами земли, на которой планировалось строительство горнолыжного курорта "Боржава".

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Последним в 2020 году особенно интересовался Офис президента Зеленского во главе с Андреем Ермаком. Один из неявных партнеров Каськива, австриец Гернот Ляйтнер, даже ездил презентовать проект курорта на Банковую.

С началом полномасштабной войны реализацию планов отложили, но впоследствии основателям курорта оказалось мало земли и они начали шантажировать владельцев отдельных участков.

В частности владельцу отеля "Берлога" Ивану Боричко начали приходить угрозы. Сначала ему предлагали продать бизнес, а после отказа открыли уголовное дело: с помощью архитектора, который работал в ОТГ переделали генеральный план села так, что отель Ивана Боричко оказался куском участка, принадлежащего организациям с орбиты Каськива. Впоследствии упомянутые компании подали иск на предпринимателя с требованием обязать его снести "Берлогу".

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Также угрожают жительнице села Подобовец Надежде Гладьо. У семьи хотят забрать землю с домом, которую семья получила в 2013 году. Сначала дом предлагали купить, а после отказа также открыли уголовное дело из-за якобы самовольного захвата земли общины.

С главой Пилипецкой ОТГ Виталием Пиринцом журналистам поговорить не удалось – он в день встречи неожиданно уехал из села.

Каськив также с журналистами не согласился разговаривать.

В ходе расследования выяснилось и то, что в сопровождении Каськива в начале октября в Пилипец приезжал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На вопрос журналистов о том, что он с Каськивым делал на Закарпатье, Арахамия ответил, что занимается привлечением инвестиций и смотрел на проект горнолыжного курорта "Боржава".

ОПЗЖЗакарпатьеАрахамия Слуга народа
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