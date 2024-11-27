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WSJ: Адміністрація Байдена не встигає відправити Україні всю заплановану допомогу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 27 листопада 2024, 21:31
WSJ: Адміністрація Байдена не встигає відправити Україні всю заплановану допомогу
Джо Байден. Фото - Getty Images

Адміністрація Джо Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

Джерело: про це стало відомо The Wall Street Journal від співрозмовників у Білому домі та Конгресі, пише "Європейська правда"

Деталі: Нині адміністрація Байдена має понад $6,5 мільярда для передавання техніки Україні зі складів і запасів армії США, які сподівалась використати повністю до завершення повноважень 20 січня.

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Але, за інформацією WSJ, у Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці озброєння українським силам.

За підрахунками, аби встигнути витратити всі кошти, США мали б щоденно відправляти Україні озброєння на суму понад $110 мільйонів – тобто майже $3 мільярди протягом грудня-січня. Співрозмовник WSJ у Конгресі каже, що "це неможливо".

Джерело газети в Пентагоні каже, що США наразі планують передавати Україні зі своїх запасів озброєння на суму від $500 до 750 мільйонів на місяць. Ці поставки міститимуть переважно боєприпаси та артилерію, які легше транспортувати – на доставку більш важкого обладнання можуть піти місяці.

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Невикористані кошти, таким чином, опиняться в розпорядженні майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Наразі невідомо, що він буде робити з поставками Україні зброї.

Окрім фінансування на поставки зі складів армії США, адміністрація Байдена також має понад $2 мільярди доларів для фінансування довгострокових контрактів на постачання зброї для Києва. Співрозмовник WSJ у Пентагоні каже, що там прагнуть законтрактувати "якомога більшу частину цих грошей" до 20 січня.

Крім того, в Білого дому ще залишається трохи менше $5 мільярдів доларів, виділених Конгресом на закупівлю нових озброєнь для поповнення американських запасів. Ці кошти, за інформацією WSJ, адміністрація Байдена сподівається законтрактувати до кінця терміну повністю.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.

Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно, пише The Wall Street Journal.

БайденСШАдопомога Україні
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