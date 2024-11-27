WSJ: Администрация Байдена не успевает отправить Украине всю запланированную помощь

Администрация Джо Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

Источник: об этом стало известно The Wall Street Journal от собеседников в Белом доме и Конгрессе, пишет "Европейская правда"

Детали: Сейчас администрация Байдена имеет более $6,5 миллиарда для передачи техники Украине со складов и запасов армии США, которые надеялась использовать полностью до завершения полномочий 20 января.

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Но, по информации WSJ, в Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке вооружения украинским силам.

По подсчетам, чтобы успеть потратить все средства, США должны ежедневно отправлять Украине вооружение на сумму более $110 миллионов – то есть почти $3 миллиарда в течение декабря-января. Собеседник WSJ в Конгрессе говорит, что "это невозможно".

Источник газеты в Пентагоне говорит, что США сейчас планируют передавать Украине из своих запасов вооружения на сумму от $500 до 750 миллионов в месяц. Эти поставки будут содержать преимущественно боеприпасы и артиллерию, которые легче транспортировать – на доставку более тяжелого оборудования могут уйти месяцы.

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Неиспользованные средства, таким образом, окажутся в распоряжении будущей администрации Дональда Трампа. Пока неизвестно, что он будет делать с поставками Украине оружия.

Кроме финансирования на поставки со складов армии США, администрация Байдена также имеет более $2 миллиардов долларов для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оружия для Киева. Собеседник WSJ в Пентагоне говорит, что там стремятся законтрактовать "как можно большую часть этих денег" до 20 января.

Кроме того, у Белого дома еще остается чуть менее $5 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на закупку новых вооружений для пополнения американских запасов. Эти средства, по информации WSJ, администрация Байдена надеется законтрактовать до конца срока полностью.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 миллиарда на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно, пишет The Wall Street Journal.