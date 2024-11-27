ДТЕК показав графіки відключень світла на четвер для Києва та трьох областей
Енергетики оприлюднили детальні графіки відключень електроенергії для Дніпропетровщини, Одещини, Київщини та столиці.
Джерело: ДТЕК в Telegram
Деталі: Київ:
1 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00
2 група: світло буде весь день
3 група: світло буде весь день
4 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00
5 група: світло буде весь день
6 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Київщина:
1 група: світло буде весь день
2 група: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00
3 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00
4 група: світло буде весь день
5 група: світло буде весь день
6 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 20:00.
Одещина:
1 група: світло буде весь день
2 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00
3 група: світло буде весь день
4 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00
5 група: світло буде весь день
6 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Дніпропетровщина:
1 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00
2 група: світло буде весь день
3 група: світло буде весь день
4 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00
5 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00
6 група: світло буде весь день.