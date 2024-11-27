ДТЕК показав графіки відключень світла на четвер для Києва та трьох областей

Енергетики оприлюднили детальні графіки відключень електроенергії для Дніпропетровщини, Одещини, Київщини та столиці.

Джерело: ДТЕК в Telegram

Деталі: Київ:

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1 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00

2 група: світло буде весь день

3 група: світло буде весь день

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4 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00

5 група: світло буде весь день

6 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Київщина:

1 група: світло буде весь день

2 група: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00

3 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00

4 група: світло буде весь день

5 група: світло буде весь день

6 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 20:00.

Одещина:

1 група: світло буде весь день

2 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00

3 група: світло буде весь день

4 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00

5 група: світло буде весь день

6 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Дніпропетровщина:

1 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00

2 група: світло буде весь день

3 група: світло буде весь день

4 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00

5 група: світло буде відсутнє: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00

6 група: світло буде весь день.