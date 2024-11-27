ДТЭК показал графики отключений света на четверг для Киева и трех областей
Энергетики обнародовали подробные графики отключений электроэнергии для Днепропетровской, Одесской, Киевской областей и столицы.
Источник: ДТЭК в Telegram
Детали: Киев:
1 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00
2 группа: свет будет весь день
3 группа: свет будет весь день
4 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00
5 группа: свет будет весь день
6 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Киевская область:
1 группа: свет будет весь день
2 группа: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00
3 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 16:00
4 группа: свет будет весь день
5 группа: свет будет весь день
6 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00.
Одесская область:
1 группа: свет будет весь день
2 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00
3 группа: свет будет весь день
4 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00
5 группа: свет будет весь день
6 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Днепропетровская область:
1 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00
2 группа: свет будет весь день
3 группа: свет будет весь день
4 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00
5 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
6 группа: свет будет весь день.