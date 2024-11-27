ДТЭК показал графики отключений света на четверг для Киева и трех областей

Энергетики обнародовали подробные графики отключений электроэнергии для Днепропетровской, Одесской, Киевской областей и столицы.

Источник: ДТЭК в Telegram

Детали: Киев:

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1 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00

2 группа: свет будет весь день

3 группа: свет будет весь день

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4 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00

5 группа: свет будет весь день

6 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Киевская область:

1 группа: свет будет весь день

2 группа: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00

3 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 16:00

4 группа: свет будет весь день

5 группа: свет будет весь день

6 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00.

Одесская область:

1 группа: свет будет весь день

2 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00

3 группа: свет будет весь день

4 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00

5 группа: свет будет весь день

6 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Днепропетровская область:

1 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00

2 группа: свет будет весь день

3 группа: свет будет весь день

4 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00

5 группа: свет будет отсутствовать: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00

6 группа: свет будет весь день.