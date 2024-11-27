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Генштаб: На фронті відбулось 150 зіткнень, ворог активний на чотирьох напрямках

Тетяна ОлійникСереда, 27 листопада 2024, 23:23
Генштаб: На фронті відбулось 150 зіткнень, ворог активний на чотирьох напрямках
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за минулу добу відбулось 150 бойових зіткнень, найбільше з них – на Покровському та Курахівському напрямках. Також ворог активний на Куп’янському і Времівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 27 листопада

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України 11 авіаційних ударів, скинувши 22 КАБ, використав для ураження 648 дронів-камікадзе. Здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського. Наші воїни зупинили всі намагання ворога.  

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На Краматорському напрямку ворог був активний в районі Білої Гори. Українські підрозділи відбили один штурм загарбників.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, шість разів проводив наступальні дії на позиції наших військ.

Від початку доби ворог 35 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте та Чумацьке.

На Курахівському напрямку противник 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки, де українські захисники відбили 30 атак, шість боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили чотирнадцять атак противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби ним було здійснено шість невдалих штурмів позицій українських воїнів.

На Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, бої продовжуються.

Генштаббойові діївійна
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