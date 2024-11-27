Генштаб: На фронте произошло 150 столкновений, враг активен на четырех направлениях

На фронте за минувшие сутки произошло 150 боевых столкновений, больше всего из них - на Покровском и Кураховском направлениях. Также враг активен на Купянском и Временском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 27 ноября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины 11 авиационных ударов, сбросив 22 КАБ, использовал для поражения 648 дронов-камикадзе. Осуществил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня 17 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза в районах Грековки, Новоегоровки и Торского. Наши воины остановили все попытки врага.

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На Краматорском направлении враг был активен в районе Белой Горы. Украинские подразделения отбили один штурм захватчиков.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, шесть раз проводил наступательные действия на позиции наших войск.

С начала суток враг 35 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое и Чумацкое.

На Кураховском направлении противник 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки, где украинские защитники отбили 30 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили четырнадцать атак противника вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено шесть неудачных штурмов позиций украинских воинов.

На Курщине украинские защитники отбили 16 вражеских атак, бои продолжаются.