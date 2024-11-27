Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте произошло 150 столкновений, враг активен на четырех направлениях

Татьяна ОлейникСреда, 27 ноября 2024, 23:23
Генштаб: На фронте произошло 150 столкновений, враг активен на четырех направлениях
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте за минувшие сутки произошло 150 боевых столкновений, больше всего из них - на Покровском и Кураховском направлениях. Также враг активен на Купянском и Временском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 27 ноября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины 11 авиационных ударов, сбросив 22 КАБ, использовал для поражения 648 дронов-камикадзе. Осуществил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня 17 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза в районах Грековки, Новоегоровки и Торского. Наши воины остановили все попытки врага.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении враг был активен в районе Белой Горы. Украинские подразделения отбили один штурм захватчиков.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, шесть раз проводил наступательные действия на позиции наших войск.

С начала суток враг 35 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое и Чумацкое.

На Кураховском направлении противник 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки, где украинские защитники отбили 30 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили четырнадцать атак противника вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено шесть неудачных штурмов позиций украинских воинов.

На Курщине украинские защитники отбили 16 вражеских атак, бои продолжаются.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
WSJ: Администрация Байдена не успевает отправить Украине всю запланированную помощь
Российские ударные беспилотники атакуют регионы Украины
США призывают Украину мобилизовать юношей с 18 лет – AP
КНДР передаст России больше баллистических ракет и тяжелую технику – США
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: