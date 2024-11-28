Російські ударні безпілотники з вечора атакували регіони України

Увечері 27 листопада російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:04 повідомили про БпЛА над Запоріжжям.

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О 22:08 стало відомо про загрозу застосування безпілотників для Сумщини.

О 22:14 з'явилась інформація про загрозу для Дніпропетровської області.

О 22:20 повідомили про групу ударних ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.

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Станом на 22:33 відомо про:

БпЛА на Сумщині – курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півдні Чернігівщини – курсом на південний захід;

БпЛА в центрі Запоріжжя – курсом на північний захід;

БпЛА на заході Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

О 22:35 попередили жителів Чернігівщини про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини.

О 23:01 повідомили про:

БпЛА на Сумщині – курсом на південний захід та південь;

БпЛА на Чернігівщини – курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Запоріжжі – курсом на північний захід;

БпЛА на Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

О 23:09 тривогу оголосили на Київщині.

О 23:19 про загрозу попередили Полтавщину.

О 23:38 повідомили про:

нові ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;

ворожі БпЛА на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;

ворожі БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;

ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.

О 23:50 в Києві оголосили повітряну тривогу.

О 00:02 28 листопада Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА, яка рухається вздовж Кременчуцького водосховиша на північ.

О 00:05 стало відомо про групи ворожих БпЛА з північного сходу, півночі та півдня у напрямку Черкас.

О 00:09 ПС інформували, що нова група ворожих БпЛА рухається вздовж Запоріжжя (південь) курсом на північний захід.

О 00:16 Повітряні сили оновили інформацію щодо ворожих ударних БпЛА:

нові ворожі БпЛА на Сумщині курсом на захід, південний захід, південь;

БпЛА на Чернігівщині курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Київщині курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південний захід;

ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини курсом на північний захід;

БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині курсом на північний захід.

Згодом стало відомо про загрозу ворожих БпЛА для Житомирщини.

Також Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на півночі Києва.

Окрім того, застерегли від ворожих дронів у напрямку Кременчука і Черкас.

Дослівно Повітряні сили о 00:39: "Нова група ворожих БпЛА рухається вздовж м.Запоріжжя (південь) курсом на північний захід".

00:44: "Увага, Запоріжжя! В напрямку міста ворожі БпЛА з південного заходу".

Деталі: О 00:53 стало відомо про ворожий БпЛА з північного сходу в напрямку Броварів.

Також Повітряні сили повідомили про дрон з півдня у напрямку Харкова.

О 1:00 Повітряні сили оновили інформацію щодо ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на Чернігівщині курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Київщині курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід;

БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини курсом на північний захід;

БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід, південь, північ;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині курсом на північний захід.

О 1:11 Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих БпЛА, які заходять в Запорізьку область (з ТОТ) і рухаються у північно-західному напрямку, у деяких курс на обласний центр.

О 1:32 стало відомо про ворожі БпЛА з декількох напрямків курсом на Київ.

О 1:41 Повітряні сили оновили інформацію щодо ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на Чернігівщині курсом на південний захід;

БпЛА на Київщині курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Полтавщині курсом на південь та північний захід;

БпЛА на півдні Житомирщини курсом на захід;

БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини та Харківщини курсом на північний захід;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині курсом на північний захід.

Дослівно ПС о 00:44: "Нові групи ворожих БпЛА заходять з ТОТ Херсонщини курсом на Миколаївщину".

00:47: "Нові групи ворожих БпЛА заходять в Запорізьку область (з ТОТ) і рухаються у північно-західному напрямку".

Деталі: О 2:37 ПС знову оновили інформацію про рух ворожих ударних БпЛА:

нові групи БпЛА на півночі та центрі Сумщини, курс західний та південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний;

БпЛА на Київщині, курс північно-західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс північно-східний та північно-західний;

БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний;

БпЛА на Миколаїнщині, курс північний;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, курс північно-західний;

БпЛА на Херсонщині, курс північно-західний.

О 3:09 Повітряні сили повідомили:

нові групи БпЛА на півночі та центрі Сумщини, курс західний та південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний;

БпЛА на Київщині, курс північно-західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс північно-західний;

БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний;

БпЛА на Миколаїнщині, курс північний;

БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, курс північно-західний.

Дослівно ПС о 3:20: "Нові групи ворожих БпЛА заходять на північ Сумщини і рухаються у південно-західному напрямку".

4:06: "Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний;

БпЛА на заході Київщини, курс західний;

БпЛА на Полтавщини, курс північно-західний;

БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний;

БпЛА на Миколаївщині, курс північний;

БпЛА на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, курс північно-західний".

4:20: " Нові групи ворожих БпЛА заходять на північ Сумщини і рухаються у південно-західному напрямку".

7:06: "Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА: