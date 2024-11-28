Российские ударные беспилотники с вечера атаковали регионы Украины
Вечером 27 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 22:04 сообщили о БПЛА над Запорожьем.
В 22:08 стало известно об угрозе применения беспилотников для Сумщины.
В 22:14 появилась информация об угрозе для Днепропетровской области.
В 22:20 сообщили о группе ударных вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.
По состоянию на 22:33 известно о:
- БпЛА на Сумщине – курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на юге Черниговщины – курсом на юго-запад;
- БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад;
- БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.
В 22:35 предупредили жителей Черниговщины об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Сумщины.
В 23:01 сообщили о:
- БпЛА на Сумщине – курсом на юго-запад и юг;
- БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад;
- БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.
В 23:09 тревогу объявили на Киевщине.
В 23:19 об угрозе предупредили Полтавскую область.
В 23:38 сообщили о:
- новых вражеских БпЛА на Сумщине - курсом на запад, юго-запад, юг;
- вражеских БпЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад;
- вражеских БпЛА на севере Полтавщины - курсом на юго-запад;
- вражеских БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины - курсом на северо-запад.
В 23:50 в Киеве объявили воздушную тревогу.
В 00:02 28 ноября Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА, которая движется вдоль Кременчугского водохранилища на север.
В 00:05 стало известно о группах вражеских БпЛА с северо-востока, севера и юга в направлении Черкасс.
В 00:09 ВС информировали, что новая группа вражеских БпЛА движется вдоль Запорожья (юг) курсом на северо-запад.
В 00:16 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:
- новые вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад, юго-запад, юг;
- БпЛА на Черниговщине курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на Киевщине курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на севере Полтавщины курсом на юго-запад;
- вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины курсом на северо-запад;
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад;
- БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине курсом на северо-запад.
Впоследствии стало известно об угрозе вражеских БпЛА для Житомирщины.
Также Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на севере Киева.
Кроме того, предостерегли от вражеских дронов в направлении Кременчуга и Черкасс.
Дословно Воздушные силы в 00:39: "Новая группа вражеских БпЛА движется вдоль г. Запорожье (юг) курсом на северо-запад".
00:44: "Внимание, Запорожье! В направлении города вражеские БпЛА с юго-запада".
Детали: В 00:53 стало известно о вражеском БпЛА с северо-востока в направлении Броваров.
Также Воздушные силы сообщили о дроне с юга в направлении Харькова.
В 1:00 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Черниговщине курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на Киевщине курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад;
- БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Черкасской области курсом на северо-запад;
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на запад, юг, север;
- БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине курсом на северо-запад.
В 1:11 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БпЛА, которые заходят в Запорожскую область (с ВОТ) и движутся в северо-западном направлении, у некоторых курс на областной центр.
В 1:32 стало известно о вражеских БпЛА с нескольких направлений курсом на Киев.
В 1:41 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Черниговщине курсом на юго-запад;
- БпЛА на Киевщине курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на Полтавщине курсом на юг и северо-запад;
- БпЛА на юге Житомирщины курсом на запад;
- БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины и Харьковщины курсом на северо-запад;
- БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине курсом на северо-запад.
Дословно ВС в 00:44: "Новые группы вражеских БпЛА заходят с ВОТ Херсонщины курсом на Николаевщину".
00:47: "Новые группы вражеских БпЛА заходят в Запорожскую область (с ВОТ) и движутся в северо-западном направлении".
Детали: В 2:37 ВС снова обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:
- новые группы БпЛА на севере и центре Сумщины, курс западный и юго-западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный;
- БпЛА на Киевщине, курс северо-западный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс северо-восточный и северо-западный;
- БпЛА на севере Житомирщины, курс западный;
- БпЛА на Николаевщине, курс северный;
- БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине, курс северо-западный;
- БпЛА на Херсонщине, курс северо-западный.
В 3:09 Воздушные силы сообщили:
- новые группы БпЛА на севере и центре Сумщины, курс западный и юго-западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный;
- БпЛА на Киевщине, курс северо-западный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс северо-западный;
- БпЛА на севере Житомирщины, курс западный;
- БпЛА на Николаевщине, курс северный;
- БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине, Черкасщине, курс северо-западный.
Дословно ВС в 3:20: "Новые группы вражеских БпЛА заходят на север Сумщины и движутся в юго-западном направлении".
4:06: "Обновление информации о вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный;
- БпЛА на западе Киевщины, курс западный;
- БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный;
- БпЛА на севере Житомирщины, курс западный;
- БпЛА на Николаевщине, курс северный;
- БпЛА на Днепропетровщине, Кировоградщине, курс северо-западный".
4:20: "Новые группы вражеских БпЛА заходят на север Сумщины и движутся в юго-западном направлении".
7:06: "Обновление информации о вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс южный;
- БпЛА на Ивано-Франковщине, курс западный".