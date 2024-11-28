Российские ударные беспилотники с вечера атаковали регионы Украины

Вечером 27 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:04 сообщили о БПЛА над Запорожьем.

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В 22:08 стало известно об угрозе применения беспилотников для Сумщины.

В 22:14 появилась информация об угрозе для Днепропетровской области.

В 22:20 сообщили о группе ударных вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.

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По состоянию на 22:33 известно о:

БпЛА на Сумщине – курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на юге Черниговщины – курсом на юго-запад;

БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад;

БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.

В 22:35 предупредили жителей Черниговщины об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Сумщины.

В 23:01 сообщили о:

БпЛА на Сумщине – курсом на юго-запад и юг;

БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад;

БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.

В 23:09 тревогу объявили на Киевщине.

В 23:19 об угрозе предупредили Полтавскую область.

В 23:38 сообщили о:

новых вражеских БпЛА на Сумщине - курсом на запад, юго-запад, юг;

вражеских БпЛА на Черниговщине - курсом на запад и юго-запад;

вражеских БпЛА на севере Полтавщины - курсом на юго-запад;

вражеских БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины - курсом на северо-запад.

В 23:50 в Киеве объявили воздушную тревогу.

В 00:02 28 ноября Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА, которая движется вдоль Кременчугского водохранилища на север.

В 00:05 стало известно о группах вражеских БпЛА с северо-востока, севера и юга в направлении Черкасс.

В 00:09 ВС информировали, что новая группа вражеских БпЛА движется вдоль Запорожья (юг) курсом на северо-запад.

В 00:16 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:

новые вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад, юго-запад, юг;

БпЛА на Черниговщине курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на Киевщине курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на севере Полтавщины курсом на юго-запад;

вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины курсом на северо-запад;

БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад;

БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине курсом на северо-запад.

Впоследствии стало известно об угрозе вражеских БпЛА для Житомирщины.

Также Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на севере Киева.

Кроме того, предостерегли от вражеских дронов в направлении Кременчуга и Черкасс.

Дословно Воздушные силы в 00:39: "Новая группа вражеских БпЛА движется вдоль г. Запорожье (юг) курсом на северо-запад".

00:44: "Внимание, Запорожье! В направлении города вражеские БпЛА с юго-запада".

Детали: В 00:53 стало известно о вражеском БпЛА с северо-востока в направлении Броваров.

Также Воздушные силы сообщили о дроне с юга в направлении Харькова.

В 1:00 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на Черниговщине курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на Киевщине курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад;

БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Черкасской области курсом на северо-запад;

БпЛА на юге Харьковщины курсом на запад, юг, север;

БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине курсом на северо-запад.

В 1:11 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БпЛА, которые заходят в Запорожскую область (с ВОТ) и движутся в северо-западном направлении, у некоторых курс на областной центр.

В 1:32 стало известно о вражеских БпЛА с нескольких направлений курсом на Киев.

В 1:41 Воздушные силы обновили информацию о вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на Черниговщине курсом на юго-запад;

БпЛА на Киевщине курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на Полтавщине курсом на юг и северо-запад;

БпЛА на юге Житомирщины курсом на запад;

БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины и Харьковщины курсом на северо-запад;

БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине курсом на северо-запад.

Дословно ВС в 00:44: "Новые группы вражеских БпЛА заходят с ВОТ Херсонщины курсом на Николаевщину".

00:47: "Новые группы вражеских БпЛА заходят в Запорожскую область (с ВОТ) и движутся в северо-западном направлении".

Детали: В 2:37 ВС снова обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

новые группы БпЛА на севере и центре Сумщины, курс западный и юго-западный;

БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный;

БпЛА на Киевщине, курс северо-западный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс северо-восточный и северо-западный;

БпЛА на севере Житомирщины, курс западный;

БпЛА на Николаевщине, курс северный;

БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине, курс северо-западный;

БпЛА на Херсонщине, курс северо-западный.

В 3:09 Воздушные силы сообщили:

новые группы БпЛА на севере и центре Сумщины, курс западный и юго-западный;

БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный;

БпЛА на Киевщине, курс северо-западный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс северо-западный;

БпЛА на севере Житомирщины, курс западный;

БпЛА на Николаевщине, курс северный;

БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине, Черкасщине, курс северо-западный.

Дословно ВС в 3:20: "Новые группы вражеских БпЛА заходят на север Сумщины и движутся в юго-западном направлении".

4:06: "Обновление информации о вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный;

БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный;

БпЛА на западе Киевщины, курс западный;

БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный;

БпЛА на севере Житомирщины, курс западный;

БпЛА на Николаевщине, курс северный;

БпЛА на Днепропетровщине, Кировоградщине, курс северо-западный".

4:20: "Новые группы вражеских БпЛА заходят на север Сумщины и движутся в юго-западном направлении".

7:06: "Обновление информации о вражеских ударных БпЛА: