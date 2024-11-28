Келлог: Готовий невтомно працювати для забезпечення "миру через силу"

Генерал у відставці Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії", заявив, що готовий невтомно працювати для забезпечення "миру через силу".

Джерело: Келлог у мережі Х

Деталі: Келлог написав, що для нього велика честь бути призначеним на посаду помічника президента (Трампа – ред.) та спеціального представника з питань України та Росії.

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Пряма мова Келлога: "Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи для забезпечення миру через силу, відстоюючи інтереси Америки.

Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку це заслуговує".

Що передувало: Трамп призначив Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

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Довідково: Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Він захищав дзвінок Трампа Володимиру Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання пропозції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичної заморозки лінії зіткнення.

Також Келлог пропонував карати держави-члени НАТО, які витрачають менше 2% ВВП на оборону, зняттям із них гарантій колективної оборони за статтею 5 Вашингтонського договору.