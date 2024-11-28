Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Келлог: Готовий невтомно працювати для забезпечення "миру через силу"

Ольга Глущенко Четвер, 28 листопада 2024, 03:46
Келлог: Готовий невтомно працювати для забезпечення миру через силу
кіт келлог. фото: Getty Images

Генерал у відставці Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії", заявив, що готовий невтомно працювати для забезпечення "миру через силу".

Джерело: Келлог у мережі Х

Деталі: Келлог написав, що для нього велика честь бути призначеним на посаду помічника президента (Трампа – ред.) та спеціального представника з питань України та Росії.

Реклама:

Пряма мова Келлога: "Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи для забезпечення миру через силу, відстоюючи інтереси Америки.

Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку це заслуговує".

Що передувало: Трамп призначив Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

РЕКЛАМА:

Довідково: Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Він захищав дзвінок Трампа Володимиру Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання пропозції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичної заморозки лінії зіткнення.

Також Келлог пропонував карати держави-члени НАТО, які витрачають менше 2% ВВП на оборону, зняттям із них гарантій колективної оборони за статтею 5 Вашингтонського договору.

СШАТрампУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України

Заява МЗС: Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій

Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів

Трамп розповів, яку країну відвідає першою після обрання

Інновації української РЕБ дозволяють ефективно реагувати на дронові атаки Росії – ISW

США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн

Усі новини...
США
Байден готує пакет військової допомоги для України на $725 млн – Reuters
У Зеленського відповіли на заклик США мобілізувати юнаків з 18 років
WSJ: Адміністрація Байдена не встигає відправити Україні всю заплановану допомогу
Останні новини
11:17
В "Укрпошті" розповіли, як пенсіонери зможуть отримати і витратити "тисячу Зеленського"
11:13
фото Водій збив двох прикордонників на блокпості: один загинув
11:03
Омбудсман РФ заявила, що Україна затримує обмін полоненими. Лубінець спростував
10:57
Як отримати "тисячу Зеленського" і на що її можна використати?
10:55
Для потреб людства: українські вчені шукають корисні морські бактерії в Антарктиці
10:38
Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України
10:35
оновленоВся Україна була в тривозі через зліт російського МіГ-31К
10:21
Що таке подвійні удари, як Росія здійснювала їх у Сирії та продовжує терор в Україні
10:20
Китай відмовляється працювати з фінустановами РФ під санкціями США
10:20
Між Швецією та Фінляндією стався розрив інтернет-кабелю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: