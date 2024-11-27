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Трамп призначив собі спеціального представника з питань України та Росії

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 27 листопада 2024, 19:58
Трамп призначив собі спеціального представника з питань України та Росії
кіт келлог. фото: Getty Images

Обраний американський президент Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Майбутній американський президент заявив, що Келлог, який стане спецпосланником з питань України та Росії, "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.

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"Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ і зробимо Америку і світ знову безпечними!", – додав Трамп.

Кіт Келлог, 2020 рік
Кіт Келлог, 2020 рік
Фото: АР

Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Він захищав дзвінок Трампа Володимиру Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.

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Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання пропозції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичної заморозки лінії зіткнення.

Також Келлог пропонував карати держави-члени НАТО, які витрачають менше 2% ВВП на оборону, зняттям із них гарантій колективної оборони за статтею 5 Вашингтонського договору.

Про інші призначення Дональда Трампа більше читайте у статті Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну

СШАУкраїнаРосіяТрамп
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