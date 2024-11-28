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ISW: Путін використовує Казахстан, щоб обходити санкції

Ольга Глущенко Четвер, 28 листопада 2024, 06:48
ISW: Путін використовує Казахстан, щоб обходити санкції
Касим-Жомарт Токаєв, Володимир Путін, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін має намір і надалі використовувати Казахстан для полегшення схем обходу санкцій.

Джерело: ISW

Деталі: Путін і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрілися в Астані 27 листопада і підписали спільну заяву про поглиблення російсько-казахстанського стратегічного партнерства в рамках зусиль Росії зі встановлення "нового світового порядку".

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Путін і Токаєв підписали 19 інших документів, що поглиблюють російсько-казахстанську політичну, економічну, енергетичну і транзитну співпрацю.

Дослівно ISW: "Кремль, ймовірно, має намір поглибити економічні та транзитні відносини з Казахстаном, частково для того, щоб продовжувати використовувати Казахстан як ключового посередника для полегшення схем обходу санкцій".

Деталі: Путін також опублікував статтю в казахстанській державній газеті "Казахстанська правда" 27 листопада, в якій підкреслив міцність російсько-казахстанських відносин, багато в чому в тому ж стилі, що і в попередніх статтях Путіна, опублікованих в державних газетах інших держав під час двосторонніх візитів.

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Путін і Токаєв також домовилися про розширення російських освітніх установ і закладів з вивченням російської мови в Казахстані, ймовірно, в рамках постійних зусиль з розширення впливу російської "м'якої сили" в країнах, раніше колонізованих Російською імперією і Радянським Союзом.

Дослівно ISW: "Путін не згадав війну в Україні ні в своїй статті, ні під час зустрічі з Токаєвим, ні в пакеті підписаних документів, ймовірно, для того, щоб представити Росію як економічно стабільного і життєздатного партнера напередодні саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що відбудеться 28 листопада в Астані".

Ключові висновки ISW за 27 листопада:

  • Українські війська продовжують використовувати зброю, надану Заходом, для завдання більш комплексних ударів по військових об'єктах у глибокому тилу Росії.
  • Путін і Токаєв зустрілися в Астані 27 листопада і підписали спільну заяву про поглиблення російсько-казахстанського стратегічного партнерства в рамках зусиль Росії зі встановлення "нового світового порядку".
  • Російське військове командування, можливо, запровадило суперечливі обмеження на використання особистих транспортних засобів російськими волонтерами, які доставляють військову та гуманітарну допомогу військам РФ на фронті, ймовірно, в рамках поточних зусиль з централізації сил.
  • Українські війська нещодавно просунулися у межах Торецька, а російські війська – на Покровському та Курахівському напрямках, а також на головному українському виступі в Курській області.
  • Кремль продовжує просувати програму "Час героїв", спрямовану на мілітаризацію російської влади на місцевому, регіональному та федеральному рівнях, щоб запобігти поверненню "афганського синдрому" в Росії.

ISWПутінКазахстансанкції
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