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ISW: Путин использует Казахстан, чтобы обходить санкции

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 06:48
ISW: Путин использует Казахстан, чтобы обходить санкции
Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин намерен и в дальнейшем использовать Казахстан для облегчения схем обхода санкций.

Источник: ISW

Детали: Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане 27 ноября и подписали совместное заявление об углублении российско-казахстанского стратегического партнерства в рамках усилий России по установлению "нового мирового порядка".

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Путин и Токаев подписали 19 других документов, углубляющих российско-казахстанское политическое, экономическое, энергетическое и транзитное сотрудничество.

Дословно ISW: "Кремль, вероятно, намерен углубить экономические и транзитные отношения с Казахстаном, отчасти для того, чтобы продолжать использовать Казахстан в качестве ключевого посредника для облегчения схем обхода санкций".

Детали: Путин также опубликовал статью в казахстанской государственной газете "Казахстанская правда" 27 ноября, в которой подчеркнул прочность российско-казахстанских отношений, во многом в том же стиле, что и в предыдущих статьях Путина, опубликованных в государственных газетах других государств во время двусторонних визитов.

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Путин и Токаев также договорились о расширении российских образовательных учреждений и заведений с изучением русского языка в Казахстане, вероятно, в рамках постоянных усилий по расширению влияния российской "мягкой силы" в странах, ранее колонизированных Российской империей и Советским Союзом.

Дословно ISW: "Путин не упомянул войну в Украине ни в своей статье, ни во время встречи с Токаевым, ни в пакете подписанных документов, вероятно, для того, чтобы представить Россию как экономически стабильного и жизнеспособного партнера в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 28 ноября в Астане".

Ключевые выводы ISW за 27 ноября:

  • Украинские войска продолжают использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения более комплексных ударов по военным объектам в глубоком тылу России.
  • Путин и Токаев встретились в Астане 27 ноября и подписали совместное заявление об углублении российско-казахстанского стратегического партнерства в рамках усилий России по установлению "нового мирового порядка".
  • Российское военное командование, возможно, ввело противоречивые ограничения на использование личных транспортных средств российскими волонтерами, которые доставляют военную и гуманитарную помощь войскам РФ на фронте, вероятно, в рамках текущих усилий по централизации сил.
  • Украинские войска недавно продвинулись в пределах Торецка, а российские войска - на Покровском и Кураховском направлениях, а также на главном украинском выступе в Курской области.
  • Кремль продолжает продвигать программу "Время героев", направленную на милитаризацию российской власти на местном, региональном и федеральном уровнях, чтобы предотвратить возвращение "афганского синдрома" в России.

ISWПутинКазахстансанкции
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