ISW: Путин использует Казахстан, чтобы обходить санкции

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин намерен и в дальнейшем использовать Казахстан для облегчения схем обхода санкций.

Источник: ISW

Детали: Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане 27 ноября и подписали совместное заявление об углублении российско-казахстанского стратегического партнерства в рамках усилий России по установлению "нового мирового порядка".

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Путин и Токаев подписали 19 других документов, углубляющих российско-казахстанское политическое, экономическое, энергетическое и транзитное сотрудничество.

Дословно ISW: "Кремль, вероятно, намерен углубить экономические и транзитные отношения с Казахстаном, отчасти для того, чтобы продолжать использовать Казахстан в качестве ключевого посредника для облегчения схем обхода санкций".

Детали: Путин также опубликовал статью в казахстанской государственной газете "Казахстанская правда" 27 ноября, в которой подчеркнул прочность российско-казахстанских отношений, во многом в том же стиле, что и в предыдущих статьях Путина, опубликованных в государственных газетах других государств во время двусторонних визитов.

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Путин и Токаев также договорились о расширении российских образовательных учреждений и заведений с изучением русского языка в Казахстане, вероятно, в рамках постоянных усилий по расширению влияния российской "мягкой силы" в странах, ранее колонизированных Российской империей и Советским Союзом.

Дословно ISW: "Путин не упомянул войну в Украине ни в своей статье, ни во время встречи с Токаевым, ни в пакете подписанных документов, вероятно, для того, чтобы представить Россию как экономически стабильного и жизнеспособного партнера в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 28 ноября в Астане".

Ключевые выводы ISW за 27 ноября: