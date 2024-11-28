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Партії Шольца і "подруги Путіна" залишили розкритиковані "мирні пункти" коаліційної угоди

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 28 листопада 2024, 11:45
Партії Шольца і подруги Путіна залишили розкритиковані мирні пункти коаліційної угоди
Олаф Шольц і Сара Вагенкнехт. ілюстративне фото Getty Images

Соціал-демократична партія Німеччини і лівродикальний Альянс Сари Вагенкнехт у коаліційній угоді в Бранденбурзі залишили без змін суперечливі формулювання щодо війни в Україні та розміщення ракет США у Німеччині. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RBB 24

Деталі: СДПН і АСВ, які утворять уряд у федеральній землі Бранденбург, завершили коаліційні переговори та 27 листопада презентували свою коаліційну угоду.

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Проєкт угоди починається з преамбули, в якій йдеться про спільне розуміння позиції щодо загарбницької війни Росії проти України та розміщення ракет у Німеччині – хоча зовнішня політика не є справою земельних органів влади.

Формулювання преамбули було представлено вже після завершення початкових переговорів і воно залишилось без змін в коаліційній угоді. 

У ній, серед іншого, зазначено, що "закінчити війну шляхом подальших поставок зброї не вдасться". 

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Крім того, сказано, що "ми критично ставимося до запланованого розміщення ракет середньої дальності та гіперзвукових ракет на німецькій землі. Потрібні конкретні пропозиції, щоб повернутися до роззброєння і контролю над озброєннями".

Соціал-демократична партія у Бранденбурзі зазнала загальнонаціональної критики за це формулювання, в тому числі і в своїх лавах, але отримала похвалу від лідерки АСВ Сари Вагенкнехт. 

У преамбулі АСВ і СДПН одночасно беруть на себе зобов'язання зміцнювати обороноздатність Бундесверу і дотримуватися Будапештського меморандуму.

Те, що проросійський Альянс Сари Вагенкнехт проштовхнув свої вимоги в угоді у Бранденбурзі, розкололо партію соціал-демократів, і додало АСВ політичних балів напередодні дострокових виборів. СДПН на федеральному рівні продовжує наполягати на підтримці України зброєю.

Що передувало: Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок звернулась до багаторічного прем’єра Бранденбургу Дітмара Войдке з вимогою дати чітке зобов’язання, що його майбутній уряд не принесе Україну в жертву Володимиру Путіну.

Земельний уряд у Бранденбурзі стане другим, до якого увійдуть партійці з Альянсу Сари Вагенкнехт. Раніше коаліційні переговори за участю АСВ успішно завершилися в Тюрингії.

Читайте також: "Подруга Путіна" хитає Німеччину: як антиукраїнський ультиматум розколов партію Шольца.

Німеччина
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