Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партии Шольца и "подруги Путина" оставили раскритикованные "мирные пункты" коалиционного соглашения

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 11:45
Партии Шольца и подруги Путина оставили раскритикованные мирные пункты коалиционного соглашения
Олаф Шольц и Сара Вагенкнехт. иллюстративное фото Getty Images

Социал-демократическая партия Германии и леводикальный Альянс Сары Вагенкнехт в коалиционном соглашении в Бранденбурге оставили без изменений противоречивые формулировки относительно войны в Украине и размещения ракет США в Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RBB 24

Детали: СДПГ и АСВ, которые образуют правительство в федеральной земле Бранденбург, завершили коалиционные переговоры и 27 ноября представили свое коалиционное соглашение.

Реклама:

Проект соглашения начинается с преамбулы, в которой говорится об общем понимании позиции относительно захватнической войны России против Украины и размещения ракет в Германии - хотя внешняя политика не является делом земельных органов власти.

Формулировка преамбулы была представлена уже после завершения начальных переговоров и она осталась без изменений в коалиционном соглашении.

В ней, среди прочего, указано, что "закончить войну путем дальнейших поставок оружия не удастся".

РЕКЛАМА:

Кроме того, сказано, что "мы критически относимся к запланированному размещению ракет средней дальности и гиперзвуковых ракет на немецкой земле. Нужны конкретные предложения, чтобы вернуться к разоружению и контролю над вооружениями".

Социал-демократическая партия в Бранденбурге подверглась общенациональной критике за эту формулировку, в том числе и в своих рядах, но получила похвалу от лидера АСВ Сары Вагенкнехт.

В преамбуле АСВ и СДПГ одновременно берут на себя обязательства укреплять обороноспособность Бундесвера и соблюдать Будапештский меморандум.

То, что пророссийский Альянс Сары Вагенкнехт протолкнул свои требования в соглашении в Бранденбурге, раскололо партию социал-демократов, и добавило АСВ политических баллов накануне досрочных выборов. СДПГ на федеральном уровне продолжает настаивать на поддержке Украины оружием.

Что предшествовало: Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к многолетнему премьеру Бранденбурга Дитмару Войдке с требованием дать четкое обязательство, что его будущее правительство не принесет Украину в жертву Владимиру Путину.

Земельное правительство в Бранденбурге станет вторым, в которое войдут партийцы из Альянса Сары Вагенкнехт. Ранее коалиционные переговоры с участием АСВ успешно завершились в Тюрингии.

Читайте также: "Подруга Путина" качает Германию: как антиукраинский ультиматум расколол партию Шольца.

Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
Германия
Глава разведки Германии считает, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы
Леворадикалы войдут еще в одно региональное правительство Германии: есть соглашение с партией Шольца
Німеччина виділить Україні додаткові 65 мільйонів євро на відновлення енергетики
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: