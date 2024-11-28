Социал-демократическая партия Германии и леводикальный Альянс Сары Вагенкнехт в коалиционном соглашении в Бранденбурге оставили без изменений противоречивые формулировки относительно войны в Украине и размещения ракет США в Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RBB 24

Детали: СДПГ и АСВ, которые образуют правительство в федеральной земле Бранденбург, завершили коалиционные переговоры и 27 ноября представили свое коалиционное соглашение.

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Проект соглашения начинается с преамбулы, в которой говорится об общем понимании позиции относительно захватнической войны России против Украины и размещения ракет в Германии - хотя внешняя политика не является делом земельных органов власти.

Формулировка преамбулы была представлена уже после завершения начальных переговоров и она осталась без изменений в коалиционном соглашении.

В ней, среди прочего, указано, что "закончить войну путем дальнейших поставок оружия не удастся".

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Кроме того, сказано, что "мы критически относимся к запланированному размещению ракет средней дальности и гиперзвуковых ракет на немецкой земле. Нужны конкретные предложения, чтобы вернуться к разоружению и контролю над вооружениями".

Социал-демократическая партия в Бранденбурге подверглась общенациональной критике за эту формулировку, в том числе и в своих рядах, но получила похвалу от лидера АСВ Сары Вагенкнехт.

В преамбуле АСВ и СДПГ одновременно берут на себя обязательства укреплять обороноспособность Бундесвера и соблюдать Будапештский меморандум.

То, что пророссийский Альянс Сары Вагенкнехт протолкнул свои требования в соглашении в Бранденбурге, раскололо партию социал-демократов, и добавило АСВ политических баллов накануне досрочных выборов. СДПГ на федеральном уровне продолжает настаивать на поддержке Украины оружием.

Что предшествовало: Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к многолетнему премьеру Бранденбурга Дитмару Войдке с требованием дать четкое обязательство, что его будущее правительство не принесет Украину в жертву Владимиру Путину.

Земельное правительство в Бранденбурге станет вторым, в которое войдут партийцы из Альянса Сары Вагенкнехт. Ранее коалиционные переговоры с участием АСВ успешно завершились в Тюрингии.

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