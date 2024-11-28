У найближчі дні на українців чекає снігодощ та ожеледиця

У п'ятницю, 29 листопада, у західних, Житомирській, а вдень і Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Синоптики повідомляють, що у північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.

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Вітер південно-східний, у західних областях із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу. Вночі у східних областях 1-6° морозу, вдень на заході та півдні країни 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 12°.

У Києві вночі без опадів, удень мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 29 листопада в Києві було зафіксовано 1898 року, вона становила 12,6° тепла, найнижчу вночі - 19,4° морозу 1915 року.

У суботу, 30 листопада, в Україні без опадів, лише вночі на Правобережжі місцями невеликий мокрий сніг і дощ.

У західних, північних та центральних областях подекуди туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Вночі на Лівобережжі 1-6° морозу, вдень у більшості західних областей та південній частині 3-8° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 11°.

У Києві вдень без опадів, уночі місцями невеликий мокрий сніг і дощ. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 1-3° тепла.