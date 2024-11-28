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В ближайшие дни украинцев ждет снегодождь и гололедица

Станислав ПогориловЧетверг, 28 ноября 2024, 14:22
В ближайшие дни украинцев ждет снегодождь и гололедица
Фото: Getty Images

В пятницу, 29 ноября, в западных, Житомирской, а днем и Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Синоптики сообщают, что в северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

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Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. Ночью в восточных областях 1-6° мороза, днем на западе и юге страны 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°.

В Киеве ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 29 ноября в Киеве была зафиксирована в 1898 году, она составляла 12,6° тепла, самая низкая ночью - 19,4° мороза в 1915 году.

В субботу, 30 ноября, в Украине без осадков, лишь ночью на Правобережье местами небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и центральных областях местами туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге страны преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. Ночью на Левобережье 1-6° мороза, днем в большинстве западных областей и южной части 3-8° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 11°.

В Киеве днем без осадков, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

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