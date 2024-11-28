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У Румунії перерахують голоси на виборах президента – КС

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 28 листопада 2024, 16:25
У Румунії перерахують голоси на виборах президента – КС
Акція протесту в Румунії через підозрілу перемогу в першому турі президентських виборів проросійського кандидата Джорджеску (на фото він в образі дитини). Джерело: Getty Images

Конституційний суд Румунії доручив Центральній виборчій комісії перерахувати всі голоси першоого туру виборів президента.

Джерело: відповідне рішення на сайті суду, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рішення було прийнято наприкінці двогодинного засідання за скаргою кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив ЦВК у фальсифікаціях щодо голосів іншої кандидатки Елени Ласконі.

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Скарга, подана кандидатом Себастьяном Попеску щодо шахрайства, вчиненого кандидатом Келіном Джорджеску, була відхилена.

Суд також звернувся до ЦВК з проханням надати результати повторного перерахунку голосів.

Нове засідання Конституційного суду відбудеться у п'ятницю, 29 листопада, з 14:00, щоб прийняти рішення щодо вимоги про скасування першого туру президентських виборів, поданої кандидатом від Націонал-консервативної партії Румунії Крістіаном Тергесом.

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Всі рішення Конституційного суду є остаточними.

Голова Постійного виборчого органу Тоні Гребле в прямому ефірі телеканалу Digi 24 заявив, що перерахунок голосів може бути проведений за наявності вагомих доказів. Він підкреслив, що перерахунку підлягають понад 9 мільйонів бюлетенів, які зараз знаходяться в архівах окружних судів, і процедура повторного підрахунку голосів не може бути проведена за кілька годин або днів.

Румунське законодавство передбачає, що у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проводиться у другу неділю після дати анулювання. 

Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії просить Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо застосунку TikTok і можливого неналежного використання платформи, що забезпечило лідерство у першому турі президентських виборів маловідомого ультраправого політика Келіна Джорджеску.

На 28 листопада президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони – найвищого безпекового органу країни – для обговорення загрози втручання у виборчий процес.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

РумуніявибориКонституціясуд
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