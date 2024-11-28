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В Румынии пересчитают голоса на выборах президента – КС

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 28 ноября 2024, 16:25
В Румынии пересчитают голоса на выборах президента – КС
Акция протеста в Румынии из-за подозрительной победы в первом туре президентских выборов пророссийского кандидата Джорджеску (на фото он в образе ребенка). Источник: Getty Images

Конституционный суд Румынии поручил Центральной избирательной комиссии пересчитать все голоса первого тура выборов президента.

Источник: соответствующее решение на сайте суда, сообщает "Европейская правда"

Детали: Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Терхеса, который обвинил ЦИК в фальсификациях в отношении голосов другого кандидата Элены Ласкони.

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Жалоба, поданная кандидатом Себастьяном Попеску по поводу мошенничества, совершенного кандидатом Кэлином Джорджеску, была отклонена.

Суд также обратился к ЦИК с просьбой предоставить результаты повторного пересчета голосов.

Новое заседание Конституционного суда состоится в пятницу, 29 ноября, с 14:00, чтобы принять решение по требованию об отмене первого тура президентских выборов, поданного кандидатом от Национал-консервативной партии Румынии Кристианом Терхесом.

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Все решения Конституционного суда являются окончательными.

Председатель Постоянного избирательного органа Тони Греблэ в прямом эфире телеканала Digi 24 заявил, что пересчет голосов может быть проведен при наличии веских доказательств. Он подчеркнул, что пересчету подлежат более 9 миллионов бюллетеней, которые сейчас находятся в архивах окружных судов, и процедура повторного подсчета голосов не может быть проведена за несколько часов или дней.

Румынское законодательство предусматривает, что в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование проводится во второе воскресенье после даты аннулирования.

Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии просит Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении приложения TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы, что обеспечило лидерство в первом туре президентских выборов малоизвестного ультраправого политика Кэлина Джорджеску.

На 28 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны – высшего органа безопасности страны – для обсуждения угрозы вмешательства в избирательный процесс.

Подробно о скандале вокруг первого тура выборов в Румынии смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".

РумыниявиборыКонституциясуд
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