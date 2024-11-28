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Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 28 листопада 2024, 17:08
Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС
фото: Geotimes.ge

Премʼєр Грузії від проросійської партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі відмовляється вести переговори про вступ до Євросоюзу "до кінця 2028 року".

Джерело: заяву Кобахідзе цитує портал Interpressnews, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Грузинський премʼєр оголосив про рішення влади "не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року".

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"Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", – пообіцяв він.

Кобахідзе також зазначив, що відкриття переговорів з питання вступу до Європейського Союзу використовується як інструмент шантажу Тбілісі, як раніше те ж саме відбувалося з питанням статусу кандидата.

"Категорично неприпустимо розглядати інтеграцію до Європейського Союзу як милість", – заявив він.

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Заява Кобахідзе пролунала після того, як Європейський парламент у своїй резолюції закликав не визнавати парламентські вибори в Грузії 26 жовтня, за підсумками яких перемогу оголосила "Грузинська мрія".

Перед тим, на саміті 17 жовтня у Брюсселі, лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії, пославшись на антидемократичні рішення влади, зокрема закон про "іноагентів" і проти "ЛГБТ-пропаганди".

ГрузіяЄСєвроінтеграція
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