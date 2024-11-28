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Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 28 ноября 2024, 17:08
Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС
фото: Geotimes.ge

Премьер Грузии от пророссийской партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси отказывается вести переговоры о вступлении в Евросоюз "до конца 2028 года".

Источник: заявление Кобахидзе цитирует портал Interpressnews, сообщает "Европейская правда"

Детали: Грузинский премьер объявил о решении властей "не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года".

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"Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", – пообещал он.

Кобахидзе также отметил, что открытие переговоров по вопросу вступления в Европейский Союз используется как инструмент шантажа Тбилиси, как ранее то же самое происходило с вопросом статуса кандидата.

"Категорически недопустимо рассматривать интеграцию в Европейский Союз как милость", – заявил он.

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Заявление Кобахидзе прозвучало после того, как Европейский парламент в своей резолюции призвал не признавать парламентские выборы в Грузии 26 октября, по итогам которых победу объявила "Грузинская мечта".

Перед тем, на саммите 17 октября в Брюсселе, лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии, сославшись на антидемократические решения властей, в частности закон об "иноагентах" и против "ЛГБТ-пропаганды".

ГрузияЕСевроинтеграция
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