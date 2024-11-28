Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Українську правду" тепер можна читати без VPN на тимчасово окупованих територіях

"Українська правда"Четвер, 28 листопада 2024, 18:30
Українську правду тепер можна читати без VPN на тимчасово окупованих територіях

"Українська правда" тепер доступна на тимчасово окупованих територіях в Android-браузері Ceno, який не потребує VPN підключення.

Деталі: Ceno (Censorship.No!) – це мобільний застосунок від канадської компанії-розробника eQualitie, яка створює децентралізовані інтернет-сервіси для підтримки більш рівноправної мережі.

На тимчасово окупованих Росією територіях України наразі є складнощі з доступом до українських інформаційних ресурсів, адже їх блокують російські окупанти. Щоб отримати доступ до "Української правди" користувачі можуть використовувати сервіси VPN. Зокрема український ClearVPN або ж американський VPN Unlimited – комерційні VPN-сервіси, які пропонують українцям безплатний доступ через "Дія.Підпис". Проте російська влада постійно намагається їх заблокувати.

Реклама:

Особливість браузера Ceno – кешування сайтів, які заборонені в країнах з авторитарними режимами, та доставка кешу за допомогою альтернативних технологій всередину таких країн. Дзеркало сайту "Українська правда" тепер також входить до складу цього кешу і через браузер Ceno доступне як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Росії.

Доступ через браузер Ceno до українських ресурсів заборонених РФ буде відбуватись без VPN, реєстрації, персональних даних користувача та навіть при відключенні Росії від зовнішніх інтернет-каналів.

Для пристроїв з операційною системою Android завантажити Ceno можна з Google PlayMarket або з F-droid.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Тбілісі тривають протести: силовики знову застосовують водомети

Російські та сирійські літаки посилили бомбардування у Сирії – Reuters

У понеділок відключення застосовуватимуть з ранку і до вечора

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу 2024 року

Зеленський хоче залучити до переговорів з Росією ЄС і НАТО

ЄС виділятиме Україні по €1,5 мільярда щомісяця у 2025 році із заморожених активів РФ – Кошта

Усі новини...
Останні новини
23:45
Знесилення візуального. Чим цікава виставка "Агапе. Абсолютна любов" у Мистецькому арсеналі
23:40
Зеленський переконаний, що Путін використає військових КНДР як "гарматне м'ясо"
23:13
відеоУ Тбілісі тривають протести: силовики знову застосовують водомети
23:08
тестЧи знаєте ви, як сказати "дякую" кримськотатарською?
23:07
Чому діти пхають дрібні іграшки в ніс та як цьому запобігти: пояснення
22:36
Генштаб: У неділю найбільше боїв на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках
22:22
оновленоУ Києві було чутно роботу ППО
22:17
Бельгія першою у світі запровадила соцгарантії для секс-працівників
21:56
Формула-1Майстер-клас від чемпіона. Ферстаппен виграв божевільний Гран-прі Катару
21:35
За день надійшло понад 2 мільйони заявок на отримання 1 тисячі допомоги – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: