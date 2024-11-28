"Українську правду" тепер можна читати без VPN на тимчасово окупованих територіях

"Українська правда" тепер доступна на тимчасово окупованих територіях в Android-браузері Ceno, який не потребує VPN підключення.

Деталі: Ceno (Censorship.No!) – це мобільний застосунок від канадської компанії-розробника eQualitie, яка створює децентралізовані інтернет-сервіси для підтримки більш рівноправної мережі.

На тимчасово окупованих Росією територіях України наразі є складнощі з доступом до українських інформаційних ресурсів, адже їх блокують російські окупанти. Щоб отримати доступ до "Української правди" користувачі можуть використовувати сервіси VPN. Зокрема український ClearVPN або ж американський VPN Unlimited – комерційні VPN-сервіси, які пропонують українцям безплатний доступ через "Дія.Підпис". Проте російська влада постійно намагається їх заблокувати.

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Особливість браузера Ceno – кешування сайтів, які заборонені в країнах з авторитарними режимами, та доставка кешу за допомогою альтернативних технологій всередину таких країн. Дзеркало сайту "Українська правда" тепер також входить до складу цього кешу і через браузер Ceno доступне як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Росії.

Доступ через браузер Ceno до українських ресурсів заборонених РФ буде відбуватись без VPN, реєстрації, персональних даних користувача та навіть при відключенні Росії від зовнішніх інтернет-каналів.

Для пристроїв з операційною системою Android завантажити Ceno можна з Google PlayMarket або з F-droid.