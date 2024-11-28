"Украинскую правду" теперь можно читать без VPN на временно оккупированных территориях

"Украинская правда" теперь доступна на временно оккупированных территориях в Android-браузере Ceno, который не требует VPN подключения.

Детали: Ceno (Censorship.No!) - это мобильное приложение от канадской компании-разработчика eQualitie, которая создает децентрализованные интернет-сервисы для поддержки более равноправной сети.

На временно оккупированных Россией территориях Украины сейчас есть сложности с доступом к украинским информационным ресурсам, ведь их блокируют российские оккупанты. Чтобы получить доступ к "Украинской правде" пользователи могут использовать сервисы VPN. В частности украинский ClearVPN или американский VPN Unlimited - коммерческие VPN-сервисы, которые предлагают украинцам бесплатный доступ через "Дія.Підпис". Однако российские власти постоянно пытаются их заблокировать.

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Особенность браузера Ceno - кэширование сайтов, которые запрещены в странах с авторитарными режимами, и доставка кэша с помощью альтернативных технологий внутрь таких стран. Зеркало сайта "Украинская правда" теперь также входит в состав этого кэша и через браузер Ceno доступно как на временно оккупированных территориях Украины, так и в России.

Доступ через браузер Ceno к украинским ресурсам запрещенных РФ будет происходить без VPN, регистрации, персональных данных пользователя и даже при отключении России от внешних интернет-каналов.

Для устройств с операционной системой Android скачать Ceno можно с Google PlayMarket или с F-droid.