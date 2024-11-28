Журналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

Навесні 2022 року російські військові катували українських полонених на державному підприємстві "Прип’ятський альянс", яке розташоване у місті Наровля Гомельської області Білорусі.

Джерело: спільне розслідування "Схем" і БРЦ (Радіо Свобода) за підтримки проекту з документації воєнних злочинів The Reckoning Project і гакерської групи "Кіберпартизани", повідомляє у Facebook журналіст-розслідувач з "Радіо Свобода" Кирило Овсяний

Деталі: За даними журналістів, "Прип’ятський альянс" - це держпідприємство при уряді Олександра Лукашенка.

Реклама:

Саме цьому ДП належить земельна ділянка у Наровлі, де у 2022 році росіяни на своїй військовій базі катували українців.

Фото: "Схеми"

При поверненні із полону українці пам'ятали лише, що їх утримували в Білорусі. Але жодна особа не могла точно сказати, де саме їх били, катували, знущались та намагались використати у пропагандиських відео під час "фільтрації". Все що вони пам'ятали – щось схоже на колгосп.

Журналісти OSINT проаналізували відео російських пропагандистів та супутникові знімки і з'ясували, де саме це відбувалося. Тепер вони чекають "на відповідну реакцію в Офісі генерального прокурора".

РЕКЛАМА:

Судячи із супутникових знімків Planet Labs, російські військові були на цій базі щонайменше до початку травня 2022 року.

Місто Наровля на мапі Google

У розслідуванні також вперше публікуються унікальні кадри, які отримали у своє розпорядження журналісти "Радіо Свобода" – це відео з екшн-камери російського військового, яку знайшли на території Київської області. На відео, знятому вранці 24 лютого 2022 року, зафіксовано, як колонна російських військ з Білорусі потрапляє на територію України, в район Чорнобиля.

Згодом цих військових, серед інших полонених, можна було побачити на території білоруського "Прип’ятського альянсу" у Наровлі у пропагандистському сюжеті НТВ.

Фото: "Схеми"

Після повномасштабного вторгнення українські правозахисники та журналісти почали отримувати численні свідчення про те, що на території Наровлі російська армія організувала фільтраційний табір, куди звозять полонених українців – як цивільних, так і військових. Деякі правозахисники називають цей табір одним із найжорстокіших у ставленні до полонених.

Як повідомляють правозахисники, наразі частина українців, які пройшли через фільтраційний табір на території "Прип’ятського альянсу" в Наровлі, досі перебувають у полоні, зокрема, на території виправних колоній у Росії.