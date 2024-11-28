Журналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

Весной 2022 года российские военные пытали украинских пленных на государственном предприятии "Припятский альянс", которое расположено в городе Наровля Гомельской области Беларуси.

Источник: совместное расследование "Схем" и БРЦ (Радио Свобода) при поддержке проекта по документации военных преступлений The Reckoning Project и хакерской группы "Киберпартизаны", сообщает в Facebook журналист-расследователь с "Радио Свобода" Кирилл Овсяный

Детали: По данным журналистов, "Припятский альянс" – это госпредприятие при правительстве Александра Лукашенко.

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Именно этому ГП принадлежит земельный участок в Наровле, где в 2022 году россияне на своей военной базе пытали украинцев.

Фото: "Схемы"

При возвращении из плена украинцы помнили только, что их удерживали в Беларуси. Но ни один человек не мог точно сказать, где именно их били, пытали, издевались и пытались использовать в пропагандистских видео во время "фильтрации". Все что они помнили - что-то похожее на колхоз.

Журналисты OSINT проанализировали видео российских пропагандистов и спутниковые снимки и выяснили, где именно это происходило. Теперь они ждут "соответствующей реакции в Офисе генерального прокурора".

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Судя по спутниковым снимкам Planet Labs, российские военные были на этой базе как минимум до начала мая 2022 года.

Город Наровля на карте Google

В расследовании также впервые публикуются уникальные кадры, которые получили в свое распоряжение журналисты "Радио Свобода" – это видео с экшн-камеры российского военного, которую нашли на территории Киевской области. На видео, снятом утром 24 февраля 2022 года, зафиксировано, как колонна российских войск из Беларуси попадает на территорию Украины, в район Чернобыля.

Впоследствии этих военных, среди других пленных, можно было увидеть на территории белорусского "Припятского альянса" в Наровле в пропагандистском сюжете НТВ.

Фото: "Схемы"

После полномасштабного вторжения украинские правозащитники и журналисты начали получать многочисленные свидетельства о том, что на территории Наровли российская армия организовала фильтрационный лагерь, куда свозят пленных украинцев – как гражданских, так и военных. Некоторые правозащитники называют этот лагерь одним из самых жестоких в отношении пленных.

Как сообщают правозащитники, сейчас часть украинцев, которые прошли через фильтрационный лагерь на территории "Припятского альянса" в Наровле, до сих пор находятся в плену, в частности, на территории исправительных колоний в России.