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У Словаччині затримали двох громадян України за підозрою у хвилі мінувань

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 28 листопада 2024, 21:54
У Словаччині затримали двох громадян України за підозрою у хвилі мінувань
Ілюстративне фото - Getty Images

У Словаччині затримали двох громадян України у межах розслідування хвилі мінувань і загроз критичній інфраструктурі.

Джерело: керівник Словацької служби інформації Павел Гаспар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: За словами Гаспара, українців затримали ще у вівторок, 26 листопада, але наразі більш конкретної інформації про справу та розслідування навести неможливо.

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"Ми задокументували, принаймні на рівні розвідки, довгострокову скоординовану діяльність певної групи осіб, яка має ознаки витонченої розвідувальної діяльності і пов'язана з безпекою Словаччини та має потенційний вплив на неї", – розповів він.

Словацькі ЗМІ раніше повідомили про затримання українця в місті Міхаловце на сході Словаччини, а також про обшуки в іншого громадянина України в селі Вінне неподалік.

Заява Гаспара пролунала після засідання Ради безпеки Словаччини, на якій обговорювалась нещодавня хвиля гібридних атак і погроз про замінування шкіл і громадських будівель.

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Керівник Словацької служби інформації заявив, що Словаччина – єдина країна, яка встановила особу потенційного виконавця у випадку з погрозами про замінування.

"Там ведуться конкретні дії. Я буду радий, якщо найближчим часом ми зможемо представити більше деталей. Рівень ризику для безпеки, який становлять ці засоби ведення гібридної війни, є низьким", – додав він.

У європейських країнах раніше відбулись інциденти, які, як вважається, можуть бути диверсією з боку Кремля.

У Литві вантажний літак логістичної компанії DHL упав на будівлю у Вільнюсі, в результаті чого загинула одна людина.

А в Балтійському морі, ймовірно, через дії китайського судна були пошкоджені два підводні кабелі звʼязку.

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