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В Словакии задержали двух граждан Украины по подозрению в волне минирований

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 28 ноября 2024, 21:54
В Словакии задержали двух граждан Украины по подозрению в волне минирований
Иллюстративное фото - Getty Images

В Словакии задержали двух граждан Украины в рамках расследования волны минирований и угроз критической инфраструктуре.

Источник: об этом заявил руководитель Словацкой службы информации Павел Гаспар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: По словам Гаспара, украинцев задержали еще во вторник, 26 ноября, но пока более конкретной информации о деле и расследовании привести невозможно.

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"Мы задокументировали, по крайней мере на уровне разведки, долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы лиц, которая имеет признаки изощренной разведывательной деятельности и связана с безопасностью Словакии и имеет потенциальное влияние на нее", – рассказал он.

Словацкие СМИ ранее сообщили о задержании украинца в городе Михаловце на востоке Словакии, а также об обысках у другого гражданина Украины в селе Винне неподалеку.

Заявление Гаспара прозвучало после заседания Совета безопасности Словакии, на котором обсуждалась недавняя волна гибридных атак и угроз о минировании школ и общественных зданий.

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Руководитель Словацкой службы информации заявил, что Словакия – единственная страна, которая установила личность потенциального исполнителя в случае с угрозами о минировании.

"Там ведутся конкретные действия. Я буду рад, если в ближайшее время мы сможем представить больше деталей. Уровень риска для безопасности, который составляют эти средства ведения гибридной войны, является низким", – добавил он.

В европейских странах ранее произошли инциденты, которые, как считается, могут быть диверсией со стороны Кремля.

В Литве грузовой самолет логистической компании DHL упал на здание в Вильнюсе, в результате чего погиб один человек.

А в Балтийском море, вероятно, из-за действий китайского судна были повреждены два подводных кабеля связи.

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