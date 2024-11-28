Генштаб: Окупанти активно атакують на Куп’янському напрямку

На фронті відбулось 188 бойових зіткнень від початку доби. Напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, окупанти активно атакують на Куп’янському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 28 листопада

Дослівно: "На даний час відбулося 188 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала два ракетних удари із використанням 97 ракет, 23 авіаударів, скинувши при цьому 44 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів понад сім сотень дронів-камікадзе та здійснили близько 3900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи 11 разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого.

Двадцять чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська сім разів атакували українських захисників в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів.

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На Краматорському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку наші війська відбили п’ять атак противника в районі Торецька та Диліївки.

Впродовж доби на Покровському напрямку окупанти 50 разів атакували наші позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Дотепер тривають 18 боєзіткнень.

Сьогодні на Курахівському напрямку загарбники здійснили 42 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони в районі населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Новопіль, Розлив, Роздольне, Сухі Яли та Новодарівка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника сьогодні завдала по Курщині 12 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ.