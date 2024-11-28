Генштаб: Оккупанты активно атакуют на Купянском направлении

На фронте состоялось 188 боевых столкновений с начала суток. Напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, оккупанты активно атакуют на Купянском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 28 ноября

Дословно: "В настоящее время произошло 188 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиаударов, сбросив при этом 44 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов более семи сотен дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и Глубокого.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Фиголовки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов.

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На Краматорском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отбили пять атак противника в районе Торецка и Дилиевки.

В течение суток на Покровском направлении оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.

Сегодня на Кураховском направлении захватчики совершили 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное.

На Времовском направлении сегодня агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 12 авиационных ударов с применением 22 КАБ.