Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Оккупанты активно атакуют на Купянском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 ноября 2024, 22:45
Генштаб: Оккупанты активно атакуют на Купянском направлении
Фото - Генштаб ВСУ в Facebook

На фронте состоялось 188 боевых столкновений с начала суток. Напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, оккупанты активно атакуют на Купянском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 28 ноября

Дословно: "В настоящее время произошло 188 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиаударов, сбросив при этом 44 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов более семи сотен дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и Глубокого.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Фиголовки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отбили пять атак противника в районе Торецка и Дилиевки.

В течение суток на Покровском направлении оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.

Сегодня на Кураховском направлении захватчики совершили 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное.

На Времовском направлении сегодня агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 12 авиационных ударов с применением 22 КАБ.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
Генштаб
Генштаб: На фронте произошло 150 столкновений, враг активен на четырех направлениях
Генштаб: На фронте произошло 208 боев за день, на Кураховском направлении больше всего атак
Генштаб: Количество боев на фронте выросло до 143: горячее всего – на двух направлениях
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: