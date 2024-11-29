У Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

Увечері 28 листопада російська армія запустила ударні безпілотники на територію України, у Києві працювала протиповітряна оборона, є пошкодження.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили, КМВА, ДСНС

Деталі: О 22:42 військові попередили про ворожі БпЛА в районі столиці.

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Пряма мова Кличка: "На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

Оновлено: Згодом міський голова Києва повідомив, що у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки.

Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.

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У КМВА повідомили про одного постраждалого.

О 23:57 Кличко повідомив, що постраждалий - охоронець закладу.

Займання на фасаді будівлі поліклініки загасили. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева у дворі.

Після опівночі Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці.

ДСНС опублікувала фото наслідків влучання ворожого БПлА у Дніпровському районі.

наслідки влучання ворожого БПлА у Дніпровському районі фото: ДСНС

наслідки влучання ворожого БПлА у Дніпровському районі фото: ДСНС

Також рятувальники повідомили, що постраждалого охоронця медзакладу госпіталізували з попереднім діагнозом контузія.

Дослівно КМВА о 00:40: "Також в Дніпровському р-ні, поруч із пошкодженим медичним закладом виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках навколо. У постраждалого , якого виявили на місці, закритий перелом лівої стегнової кістки".