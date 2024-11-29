У Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
Увечері 28 листопада російська армія запустила ударні безпілотники на територію України, у Києві працювала протиповітряна оборона, є пошкодження.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили, КМВА, ДСНС
Деталі: О 22:42 військові попередили про ворожі БпЛА в районі столиці.
Пряма мова Кличка: "На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"
Оновлено: Згодом міський голова Києва повідомив, що у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки.
Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.
У КМВА повідомили про одного постраждалого.
О 23:57 Кличко повідомив, що постраждалий - охоронець закладу.
Займання на фасаді будівлі поліклініки загасили. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева у дворі.
Після опівночі Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці.
ДСНС опублікувала фото наслідків влучання ворожого БПлА у Дніпровському районі.
Також рятувальники повідомили, що постраждалого охоронця медзакладу госпіталізували з попереднім діагнозом контузія.
Дослівно КМВА о 00:40: "