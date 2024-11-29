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У Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримували

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 листопада 2024, 01:24
У Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримували
фото: Эхо Кавказа

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розгін акцій протесту, що тривають біля парламенту.

Джерело: Грузинська редакція "Радіо Свобода"

Деталі: Видання зазначає, що поліція застосувала водомет на вулиці Чичінадзе, прилеглій до парламенту.

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Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами.

У публікації йдеться, що поліція використовувала перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети.

У МВС заявляють, що акція перевищила норми, встановлені законом про збори і демонстрації.

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У пабліках публікують відео із затримання демонстрантів поліцією.

За даними грузинських видань, під час розгону мітингу і затримань постраждали представники ЗМІ.

Що передувало: У великих містах Грузії громадяни в четвер, 28 листопада, вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення "Грузинської мрії" призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі, яку викликало рішення влади "призупинити" переговори про вступ до ЄС.

Грузіямітингиакції
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