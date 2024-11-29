Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживали

Ольга ГлущенкоПятница, 29 ноября 2024, 01:24
В Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживали
фото: Эхо Кавказа

Министерство внутренних дел Грузии начало разгон акций протеста, продолжающихся возле парламента.

Источник: Грузинская редакция "Радио Свобода"

Детали: Издание отмечает, что полиция применила водомет на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.

Реклама:

Перед разгоном произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

В публикации говорится, что полиция использовала перцовый газ, а демонстранты бросали в правоохранителей яйца и другие предметы.

В МВД заявляют, что акция превысила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.

РЕКЛАМА:

В пабликах публикуют видео с задержания демонстрантов полицией.

По данным грузинских изданий, во время разгона митинга и задержаний пострадали представители СМИ.

Что предшествовало: В крупных городах Грузии граждане в четверг, 28 ноября, вышли на улицы в знак протеста против решения "Грузинской мечты" приостановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, которую вызвало решение властей "приостановить" переговоры о вступлении в ЕС.

Грузиямитингиакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
Грузия
Кулеба: Грузия повторяет украинский сценарий, но другого рода
Президент Литвы выразил поддержку грузинам и проевропейскому президенту Зурабишвили
Посол ЕС в Грузии считает отказ Грузии от евроинтеграции очень болезненным
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: