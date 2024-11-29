15 людей загинули і понад 100 зникли безвісти через зсув в Уганді

Щонайменше 15 людей загинули і понад 100 вважаються зниклими безвісти через зсув ґрунту, викликаного сильними дощами на сході Уганди.

Джерело: Reuters із посиланням на прем'єр-міністра і поліцію Уганди

Деталі: Зсув стався в середу в районі Буламбулі, приблизно за 300 км на схід від столиці Уганди Кампали.

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За даними Червоного Хреста, щонайменше 40 домогосподарств зсув повністю поховав.

За повідомленням прем'єр-міністра, 15 людей загинули, проте під землею може бути ще багато тіл.

Зсув зруйнував усі мости у цьому районі, а дороги затопило, це ускладнює рятувальні роботи.

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Поліція повідомила, що 113 людей вважаються зниклими, а непрохідні дороги не дозволяють проводити операції з евакуації та порятунку.

Уганда з жовтня потерпає від сильних злив, які спричинили повені та зсуви, річка Ніл вийшла з берегів і затопила основну автомагістраль, що з'єднує Кампалу з північним заходом країни.