Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

15 людей загинули і понад 100 зникли безвісти через зсув в Уганді

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 листопада 2024, 05:48
15 людей загинули і понад 100 зникли безвісти через зсув в Уганді
скриншот

Щонайменше 15 людей загинули і понад 100 вважаються зниклими безвісти через зсув ґрунту, викликаного сильними дощами на сході Уганди.

Джерело: Reuters із посиланням на прем'єр-міністра і поліцію Уганди

Деталі: Зсув стався в середу в районі Буламбулі, приблизно за 300 км на схід від столиці Уганди Кампали.

Реклама:

За даними Червоного Хреста, щонайменше 40 домогосподарств зсув повністю поховав.

За повідомленням прем'єр-міністра, 15 людей загинули, проте під землею може бути ще багато тіл.

Зсув зруйнував усі мости у цьому районі, а дороги затопило, це ускладнює рятувальні роботи.

РЕКЛАМА:

Поліція повідомила, що 113 людей вважаються зниклими, а непрохідні дороги не дозволяють проводити операції з евакуації та порятунку.

Уганда з жовтня потерпає від сильних злив, які спричинили повені та зсуви, річка Ніл вийшла з берегів і затопила основну автомагістраль, що з'єднує Кампалу з північним заходом країни.

стихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Оновлено, фото, відеоСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Усі новини...
стихійне лихо
Кількість жертв повені в Іспанії зросла до 158
За попередніми оцінками, ураган "Мілтон" завдав збитків на $50 млрд – Байден
Наслідки урагану "Мілтон" у США: 10 загиблих, мільйони людей без електрики
Останні новини
16:58
Глава МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати
16:55
доповненоУкраїна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
16:53
Замикали і били: Кембриджський університет закликають вибачитися за ув'язнення жінок у минулому
16:49
Формула-1Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі і допоміг McLaren вперше за 26 років виграти Кубок конструкторів
16:24
Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібні далі
16:23
фотоНа Миколаївщині відкрили дві підземні школи: як вони виглядають
16:22
Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду
16:13
ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії
15:42
Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану
15:30
За тиждень Нацбанк продав 785 млн грн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: