15 людей загинули і понад 100 зникли безвісти через зсув в Уганді
Щонайменше 15 людей загинули і понад 100 вважаються зниклими безвісти через зсув ґрунту, викликаного сильними дощами на сході Уганди.
Джерело: Reuters із посиланням на прем'єр-міністра і поліцію Уганди
Деталі: Зсув стався в середу в районі Буламбулі, приблизно за 300 км на схід від столиці Уганди Кампали.
За даними Червоного Хреста, щонайменше 40 домогосподарств зсув повністю поховав.
За повідомленням прем'єр-міністра, 15 людей загинули, проте під землею може бути ще багато тіл.
Зсув зруйнував усі мости у цьому районі, а дороги затопило, це ускладнює рятувальні роботи.
Поліція повідомила, що 113 людей вважаються зниклими, а непрохідні дороги не дозволяють проводити операції з евакуації та порятунку.
Уганда з жовтня потерпає від сильних злив, які спричинили повені та зсуви, річка Ніл вийшла з берегів і затопила основну автомагістраль, що з'єднує Кампалу з північним заходом країни.