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15 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за оползня в Уганде

Ольга ГлущенкоПятница, 29 ноября 2024, 05:48
15 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за оползня в Уганде
скриншот

По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 считаются пропавшими без вести из-за оползня, вызванного сильными дождями на востоке Уганды.

Источник: Reuters со ссылкой на премьер-министра и полицию Уганды

Детали: Оползень произошел в среду в районе Буламбули, примерно в 300 км к востоку от столицы Уганды Кампалы.

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По данным Красного Креста, по меньшей мере 40 домохозяйств оползень полностью похоронил.

По сообщению премьер-министра, 15 человек погибли, однако под землей может быть еще много тел.

Оползень разрушил все мосты в этом районе, а дороги затопило, это затрудняет спасательные работы.

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Полиция сообщила, что 113 человек считаются пропавшими без вести, а непроходимые дороги не позволяют проводить операции по эвакуации и спасению.

Уганда с октября страдает от сильных ливней, которые вызвали наводнения и оползни, река Нил вышла из берегов и затопила основную автомагистраль, соединяющую Кампалу с северо-западом страны.

стихийное бедствие
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