ЗСУ за добу відмінусували понад 2 тисячі окупантів
П'ятниця, 29 листопада 2024, 08:16
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 2 030 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 738 660 (+2 030) осіб,
- танків – 9 458 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 339 (+33) од,
- артилерійських систем – 20 886 (+34) од,
- РСЗВ – 1 255 (+0) од,
- засобів ППО – 1 006 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 750 (+89) од,
- крилатих ракет – 2 851 (+86),
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 272 (+86) од,
- спеціальної техніки – 3 700 (+3) од.
Дані уточнюються.