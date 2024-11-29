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ЗСУ за добу відмінусували понад 2 тисячі окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 29 листопада 2024, 08:16
ЗСУ за добу відмінусували понад 2 тисячі окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 2 030 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 738 660 (+2 030) осіб,
  • танків – 9 458 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19 339 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20 886 (+34) од,
  • РСЗВ – 1 255 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 006 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 750 (+89) од,
  • крилатих ракет – 2 851 (+86),
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 272 (+86) од,
  • спеціальної техніки – 3 700 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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