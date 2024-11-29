ЗСУ за добу відмінусували понад 2 тисячі окупантів

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 2 030 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 738 660 (+2 030) осіб,

танків – 9 458 (+8) од,

бойових броньованих машин – 19 339 (+33) од,

артилерійських систем – 20 886 (+34) од,

РСЗВ – 1 255 (+0) од,

засобів ППО – 1 006 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 750 (+89) од,

крилатих ракет – 2 851 (+86),

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 272 (+86) од,

спеціальної техніки – 3 700 (+3) од.

Дані уточнюються.