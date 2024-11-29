ВСУ за сутки отминусовали более 2 тысяч оккупантов

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 2 030 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 738 660 (+2 030) человек,

танков – 9 458 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 19 339 (+33) ед,

артиллерийских систем – 20 886 (+34) ед,

РСЗО – 1 255 (+0) ед,

средств ПВО – 1 006 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 750 (+89) ед,

крылатых ракет – 2 851 (+86),

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 30 272 (+86) ед,

специальной техники – 3 700 (+3) ед.

Данные уточняются.