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ВСУ за сутки отминусовали более 2 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПятница, 29 ноября 2024, 08:16
ВСУ за сутки отминусовали более 2 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 2 030 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 738 660 (+2 030) человек,
  • танков – 9 458 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 339 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 20 886 (+34) ед,
  • РСЗО – 1 255 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 006 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 750 (+89) ед,
  • крылатых ракет – 2 851 (+86),
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 272 (+86) ед,
  • специальной техники – 3 700 (+3) ед.

Данные уточняются.

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