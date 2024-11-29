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Протиповітряний бій 29 листопада: ППО знищила 88 безпілотників в 11 областях

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 листопада 2024, 09:21
Протиповітряний бій 29 листопада: ППО знищила 88 безпілотників в 11 областях
Фото: інфографіка командування Повітряних сил

У ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну 132 ударними БпЛА різних типів, сили ППО знищили 88 з них, 41 безпілотник було локаційно втрачено, один повернувся до Росії.

Джерело: командування Повітряних сил

Дослівно: "У ніч на 29 листопада 2024 року (із 18.30 28 листопада) противник атакував Україну 132-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ".

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Деталі: Повідомляється, що до відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

За даними повітряників, 41 БпЛА було локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся в Росію.

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Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

ППОбезпілотникиУкраїнаШахед
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