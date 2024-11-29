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Противовоздушный бой 29 ноября: ПВО уничтожила 88 беспилотников в 11 областях

Станислав ПогориловПятница, 29 ноября 2024, 09:21
Противовоздушный бой 29 ноября: ПВО уничтожила 88 беспилотников в 11 областях
фото: инфографика командования Воздушных сил

В ночь на 29 ноября Россия атаковала Украину 132 ударными БпЛА различных типов, силы ПВО уничтожили 88 из них, 41 беспилотник был локационно потерян, один вернулся в Россию.

Источник: командование Воздушных сил

Дословно: "В ночь на 29 ноября 2024 года (с 18.30 28 ноября) противник атаковал Украину 132 ударными БПЛА типа „Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ".

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Детали: Сообщается, что к отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По данным воздушников, 41 БпЛА был локационно потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 беспилотник вернулся в Россию.

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В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

ПВОбеспилотникиУкраинаШахед
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