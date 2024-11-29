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Перспективи для інвестицій всередині країни

Посол ЄС в Грузії вважає відмову Грузії від євроінтеграції дуже болісною

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 29 листопада 2024, 09:59

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський називав дуже сумною і болісною заяву грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Джерело: Formula news, "Європейська правда"

Деталі: За словами дипломата, рішення "Грузинської мрії" фактично суперечить політиці всіх попередніх урядів Грузії, а також волі переважної більшості грузинського народу.

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"Я думаю, що сьогодні ми всі прокинулися в абсолютно новій реальності. Ми бачили вчорашню заяву пана Кобахідзе, де він сказав, що Грузія не зацікавлена ​​в продовженні євроінтеграції протягом наступних чотирьох років. Звичайно, це дуже сумно, для мене справді болісно", – сказав Герчинський. 

Посол зауважив, що два роки тому, коли він приїхав до Грузії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно заявила, що Грузія належить до Європейського Союзу, і що Європейський Союз не буде повним без Грузії.

Він зазначив, що пишався тим, що ЄС вирішив відкрити свої двері для Грузії, а курс, який обрала чинна влада Грузії, назвав таким, що суперечить волі переважної більшості грузин. 

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"Звичайно, Грузія є незалежною державою. Грузія суверенна держава. Грузія сама вирішує, хоче вона продовжувати євроінтеграцію чи ні. На мій погляд, це дуже сумно, дуже прикро і боляче", – сказав Герчинський.

28 листопада  прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС. 

Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.

Заяві прем'єр-міністра передувало ухвалення жорсткої резолюції Європарламенту, в якій ідеться про невизнання результатів парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня. 

У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію. 

ГрузіяєвроінтеграціяЄС
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