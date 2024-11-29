Посол ЕС в Грузии считает отказ Грузии от евроинтеграции очень болезненным

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский называл очень печальным и болезненным заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз не будет подниматься в ближайшие 4 года.

Источник: Formula news, "Европейская правда"

Детали: По словам дипломата, решение "Грузинской мечты" фактически противоречит политике всех предыдущих правительств Грузии, а также воле подавляющего большинства грузинского народа.

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"Я думаю, что сегодня мы все проснулись в совершенно новой реальности. Мы видели вчерашнее заявление господина Кобахидзе, где он сказал, что Грузия не заинтересована в продолжении евроинтеграции в течение следующих четырех лет. Конечно, это очень печально, для меня действительно болезненно", – сказал Герчинский.

Посол отметил, что два года назад, когда он приехал в Грузию, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что Грузия принадлежит к Европейскому Союзу, и что Европейский Союз не будет полным без Грузии.

Он отметил, что гордился тем, что ЕС решил открыть свои двери для Грузии, а курс, который выбрала действующая власть Грузии, назвал противоречащим воле подавляющего большинства грузин.

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"Конечно, Грузия является независимым государством. Грузия суверенное государство. Грузия сама решает, хочет она продолжать евроинтеграцию или нет. На мой взгляд, это очень печально, очень обидно и больно", – сказал Герчинский.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС.

Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.

Заявлению премьер-министра предшествовало принятие жесткой резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября.

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.