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ЄС та Іран проведуть "мозковий штурм" щодо розрядки на тлі повернення Трампа

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 листопада 2024, 10:08
ЄС та Іран проведуть мозковий штурм щодо розрядки на тлі повернення Трампа
Фото: Getty Images

Дипломати ЄС та Ірану 29 листопада проведуть спільну зустріч, щоб обговорити можливість переговорів в найближчі тижні задля розрядки напруженості в регіоні ще до повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Зустрічі у швейцарській Женеві мають на меті з'ясувати, чи вдасться досягти якогось імпульсу напередодні 20 січня, коли відбудеться інавгурація Трампа.

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Заступник міністра закордонних справ Ірану і старший переговірник з ядерної програми Маджид Тахтераванчі зустрічається в п'ятницю з провідними дипломатами з Великої Британії, Німеччини та Франції, відомими як E3, після зустрічі з головним координатором ЄС у четвер увечері.

Зустрічі в Женеві будуть схожими на "мозковий штурм", зосереджений на побоюваннях щодо того, як Трамп діятиме щодо Ірану, кажуть дипломати.

Європейські, ізраїльські та регіональні дипломати кажуть, що майбутня адміністрація Трампа, до якої входять відомі яструби щодо Ірану, такі як Марко Рубіо, буде просувати політику "максимального тиску". Вона буде спрямована на те, щоб послабити Іран в економічному плані – так само як Трамп намагався це зробити під час свого першого президентства.

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Також кажуть, що Трамп може спробувати укласти щось на кшталт великої угоди за участю регіональних гравців для врегулювання численних криз у регіоні.

Три іранські посадовці заявили, що першочерговою метою Тегерана буде пошук шляхів для забезпечення "зняття санкцій", запроваджених з 2018 року, після того, як Трамп відмовився від ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами.

Що було раніше: З 2018 року Іран прискорив свою ядерну програму, обмежуючи можливості Міжнародного агентства з атомної енергії контролювати її.

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ЄСІранТрамп
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