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Перспективы для инвестиций внутри страны

ЕС и Иран проведут «мозговой штурм» по разрядке на фоне возвращения Трампа

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 29 ноября 2024, 10:08
ЕС и Иран проведут «мозговой штурм» по разрядке на фоне возвращения Трампа
Фото: Getty Images

Дипломаты ЕС и Ирана 29 ноября проведут совместную встречу, чтобы обсудить возможность переговоров в ближайшие недели для разрядки напряженности в регионе еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Встречи в швейцарской Женеве имеют целью выяснить, удастся ли достичь какого-то импульса накануне 20 января, когда состоится инаугурация Трампа.

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Заместитель министра иностранных дел Ирана и старший переговорщик по ядерной программе Маджид Тахтераванчи встречается в пятницу с ведущими дипломатами из Великобритании, Германии и Франции, известными как E3, после встречи с главным координатором ЕС в четверг вечером.

Встречи в Женеве будут похожими на "мозговой штурм", сосредоточенный на опасениях относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Ирана, говорят дипломаты.

Европейские, израильские и региональные дипломаты говорят, что будущая администрация Трампа, в которую входят известные ястребы по Ирану, такие как Марко Рубио, будет продвигать политику "максимального давления". Она будет направлена на то, чтобы ослабить Иран в экономическом плане – так же, как Трамп пытался это сделать во время своего первого президентства.

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Также говорят, что Трамп может попытаться заключить что-то вроде большой сделки с участием региональных игроков для урегулирования многочисленных кризисов в регионе.

Три иранских чиновника заявили, что первоочередной целью Тегерана будет поиск путей для обеспечения "снятия санкций", введенных с 2018 года, после того, как Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами.

Что предшествовало: С 2018 года Иран ускорил свою ядерную программу, ограничивая возможности Международного агентства по атомной энергии контролировать ее.

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ЕСИранТрамп
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