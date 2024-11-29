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У Херсоні росіяни з дрона атакували цивільне авто: загинула медсестра

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 листопада 2024, 10:43
У Херсоні росіяни з дрона атакували цивільне авто: загинула медсестра
Фото: Getty Images

Вранці 29 листопада дрон росіян вдарив по Дніпровському району Херсона, у результаті чого загинула медична сестра, яка знаходилась в цивільному автомобілі.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram, Херсонська облпрокуратура

Дослівно: "Сьогодні вранці під удар російського дрона у Дніпровському районі потрапила жителька Херсона".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху жінка дістала смертельні поранення і загинула на місці.

Оновлено. В Херсонській обласній прокуратурі пізніше розповіли, що у результаті удару безпілотника боєприпасом по цивільному автомобілю загинула медична сестра одного із закладів охорони здоров’я. Вона перебувала в автівці та померла на місці від отриманих травм.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством.

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Що було раніше: На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Садове, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Берислав, Шляхове, Золота Балка, Монастирське, Нововоронцовка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків та адміністративну будівлю. Також окупанти понівечили генератор, автобуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення.

Херсонбезпілотникижертвивійна
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