В Херсоне россияне с дрона атаковали гражданское авто: погибла медсестра

Утром 29 ноября дрон россиян ударил по Днепровскому району Херсона, в результате чего погибла медицинская сестра, которая находилась в гражданском автомобиле.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, Херсонская облпрокуратура

Дословно: "Сегодня утром под удар российского дрона в Днепровском районе попала жительница Херсона".

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Детали: Сообщается, что в результате взрыва женщина получила смертельные ранения и погибла на месте.

Обновлено. В Херсонской областной прокуратуре позже рассказали, что в результате удара беспилотника боеприпасом по гражданскому автомобилю погибла медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения. Она находилась в машине и скончалась на месте от полученных травм.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, связанного с умышленным убийством.

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Что предшествовало: На Херсонщине за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами находились Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Садовое, Ромашково, Томина Балка, Станислав, Берислав, Шляховое, Золотая Балка, Монастырское, Нововоронцовка, Одрадокаменка и город Херсон.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов и административное здание. Также оккупанты изуродовали генератор, автобусы и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения.