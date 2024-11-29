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Кулеба: Грузія повторює український сценарій, але іншого роду

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 29 листопада 2024, 10:52
Кулеба: Грузія повторює український сценарій, але іншого роду
Дмитро Кулеба. Фото з мережі Х

Грузія зараз є дзеркальним відображенням України в листопаді 2013 року, переконаний ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Кулеби у соцмережі Х

Пряма мова ексміністра: "На жаль, те, що ми спостерігаємо сьогодні в Грузії, є саме українським сценарієм – але іншого роду".

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Деталі: Він додав, що зараз грузинський уряд прикриває свої повзучі поступки Росії обіцянками уникнути так званого "українського сценарію", маючи на увазі вторгнення Росії в Україну. 

"Іванішвілі, як і Янукович тоді, грає за тією ж самою схемою. Рівно 11 років тому в листопаді 2013 року в Україні розпочалася Революція гідності, коли Янукович оголосив, що не підпише Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало загальнонаціональні протести. Тоді українці повстали, не дозволивши забрати свою свободу, і їхня боротьба змінила хід історії", – написав Кулеба.

За його словами, сьогоднішня картина для Грузії зрозуміла – "спочатку відбирають свободу, потім починають бити, потім зникає процвітання, а потім вас поглинає Росія".

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Кулеба зазначив, що боротьба грузин на вулицях Тбілісі сьогодні – це більше, ніж проєвропейська чи проросійська позиція, це боротьба за фундаментальне право жити вільно.

Він закликав грузин боротися і не дати владі вкрасти їхнє майбутнє.  

Передісторія:

  • 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС. 
  • Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.
  • Заяві прем'єр-міністра передувало ухвалення жорсткої резолюції Європарламенту, в якій ідеться про невизнання результатів парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня. 
  • У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію. 

Кулеба ДмитроГрузіямітинги
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