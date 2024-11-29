Кулеба: Грузия повторяет украинский сценарий, но другого рода
Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года, убежден экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Кулебы в соцсети Х
Прямая речь экс-министра: "К сожалению, то, что мы наблюдаем сегодня в Грузии, является именно украинским сценарием – но другого рода".
Детали: Он добавил, что сейчас грузинское правительство прикрывает свои ползучие уступки России обещаниями избежать так называемого "украинского сценария", имея в виду вторжение России в Украину.
"Иванишвили, как и Янукович тогда, играет по той же самой схеме. Ровно 11 лет назад в ноябре 2013 года в Украине началась Революция достоинства, когда Янукович объявил, что не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало общенациональные протесты. Тогда украинцы восстали, не позволив забрать свою свободу, и их борьба изменила ход истории", – написал Кулеба.
По его словам, сегодняшняя картина для Грузии понятна – "сначала отбирают свободу, потом начинают бить, потом исчезает процветание, а потом вас поглощает Россия".
Кулеба отметил, что борьба грузин на улицах Тбилиси сегодня – это больше, чем проевропейская или пророссийская позиция, это борьба за фундаментальное право жить свободно.
Он призвал грузин бороться и не дать власти украсть их будущее.
Предыстория:
- 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС.
- Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.
- Заявлению премьер-министра предшествовало принятие жесткой резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября.
- В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.