Кулеба: Грузия повторяет украинский сценарий, но другого рода

Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года, убежден экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Кулебы в соцсети Х

Прямая речь экс-министра: "К сожалению, то, что мы наблюдаем сегодня в Грузии, является именно украинским сценарием – но другого рода".

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Детали: Он добавил, что сейчас грузинское правительство прикрывает свои ползучие уступки России обещаниями избежать так называемого "украинского сценария", имея в виду вторжение России в Украину.

"Иванишвили, как и Янукович тогда, играет по той же самой схеме. Ровно 11 лет назад в ноябре 2013 года в Украине началась Революция достоинства, когда Янукович объявил, что не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало общенациональные протесты. Тогда украинцы восстали, не позволив забрать свою свободу, и их борьба изменила ход истории", – написал Кулеба.

По его словам, сегодняшняя картина для Грузии понятна – "сначала отбирают свободу, потом начинают бить, потом исчезает процветание, а потом вас поглощает Россия".

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Кулеба отметил, что борьба грузин на улицах Тбилиси сегодня – это больше, чем проевропейская или пророссийская позиция, это борьба за фундаментальное право жить свободно.

Он призвал грузин бороться и не дать власти украсть их будущее.

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